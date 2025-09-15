HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Tanju Özcan'dan "Kılıçdaroğlu" resti: "İstifam cebimde"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'nin kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı çıkması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesi halinde CHP'den istifa edeceğini tekrarladı. Özcan yaptığı açıklamada "Ben siyasi cunta ile çalışmam, cunta yönetimi gidinceye kadar CHP üyeliğimi askıya alacağım... İstifa dilekçem cebimde!" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan "Kılıçdaroğlu" resti: "İstifam cebimde"
Devrim Karadağ

Daha önce de yaptığı açıklamada mahkeme kararıyla CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden CHP'nin başına gelmesi durumunda partiden ayrılacağını açıklayan Özcan, söylemini tekrarladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanju Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"İSTİFA DİLEKÇEM CEBİMDE"

"Ülke demokrasisi için önemli bir gün... Eğer Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi 'Mutlak Butlan' veya çağrı heyeti (kayyım) olarak Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına atar ve Kılıçdaroğlu bu görevi kabul eder ise benim nazarımda 'Siyasi Cunta' olur! Ben de siyasi cunta ile çalışmam, cunta yönetimi gidinceye kadar CHP üyeliğimi askıya alacağım... İstifa dilekçem cebimde!"

Tanju Özcan dan "Kılıçdaroğlu" resti: "İstifam cebimde" 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıkmadı! Duruşma ertelendi CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıkmadı! Duruşma ertelendi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu sözler çok konuşulur! "Birçok insan çok para kaybedecek"Bu sözler çok konuşulur! "Birçok insan çok para kaybedecek"
Trump gözdağı vermişti, gelen görüntüler dikkat çekti! Gönüllü olarak silahlandılar...Trump gözdağı vermişti, gelen görüntüler dikkat çekti! Gönüllü olarak silahlandılar...
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu CHP
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.