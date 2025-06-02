Tanju Özcan'dan yeni Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı! "CHP'den ayrılırım"

CHP'de şaibeli kurultay iddiaları gündem olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozmuş ve tehdit edildiğini açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: "YAPMAYIN, KONUŞTURMAYIN"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yanıt gelmişti. Kılıçdaroğlu'nu uyaran Özcan, Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yarışına atıf yaparak "2014 dahil tüm CHP Kurultayları tartışmaya açarım!Yapmayın ve konuşturmayın beni" demişti.

TANJU ÖZCAN: "PARTİDEN AYRILIRIM"

Özcan yaptığı yeni açıklamada mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesi durumunda partiden ayrılacağını açıkladı.

İşte Özcan'ın o açıklaması:

"Ben 1995 yılında,22 yaşında CHP’ye kayıt olmuş bir bireyim.6 kez üst üste seçildim.Sonradan partiye üye olmuş olanlar ile beni karıştırmayın! Eski ülkücü, türkücü falan değilim! Altı ok yaşam felsefemdir! Türk Milliyetçiyim, laik, devrimci, halkçı ve tabii ki Devletini çok seven Cumhuriyetçi bir vatandaşım! Zamanı gelince RTE ve yandaşlarına karşı nasıl mücadele edileceğini de dosta düşmana göstereceğim! KK yeniden mahkeme kararı ile CHP’nin başına gelirse de 30 yıllık partim ile vedalaşacağım!!!"