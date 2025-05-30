Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyardı! Muharrem İnce detayı: 'Tartışmaya açarım, yapmayın'

CHP'de şaibeli kurultay iddiaları devam ederken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün sessizliğini bozdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ölüm tehdidi aldığını ifade ederek "Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz." dedi.

ÖZCAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA UYARI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gündem olurken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan zehir zemberek sözler geldi. Kılıçdaroğlu'nu uyaran Özcan, Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yarışına atıf yaparak "2014 dahil tüm CHP Kurultayları tartışmaya açarım!Yapmayın ve konuşturmayın ben" dedi.

Özcan açıklamasında şunları ifade etti:

"Sn Kemal Kılıçdaroğlu, lütfen bu paylaşımı ciddiye alınız! Laf ebeliği yapmayınız! Ciddiye almazsanız Sn İnce ile girdiğiniz yarışların arka planlarını, kimin kime imza vermek için, kimin imzasını çekmek için yaşananları anlatır geçerim! Sn İnce’nin nasıl kaybettiğini ikimizde biliyoruz.200 belediye, 130 Mv baskısını parti zarar görmesin diye hiç konuşmadık! Ama susmaya ve AKP’nin yaktığı ateşin altına odun atmaya devam ederseniz, ben de bu durumda 2014 dahil tüm CHP Kurultayları tartışmaya açarım!Yapmayın ve konuşturmayın beni! RTE’nin ekmeğine yağ sürmeyin!!"