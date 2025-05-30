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Son dakika | Kılıçdaroğlu sessizliğini fena bozdu! "Elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de"

Son dakika haberi: CHP'nin kurultaylarının iptali için davalarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na "sessiz kaldığı" yönünde eleştiriler gelmişti. Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: "Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de…" Kendisinden mesaj bekleyen herkese seslenen Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri çok konuşulacak!

Son dakika | Kılıçdaroğlu sessizliğini fena bozdu! "Elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanlığına geri döneceği iddiaları çerçevesinde adı gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Linç kampanyasına maruz kaldığını belirterek veryansın eden Kılıçdaroğlu, "Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum" deyip gündeme damga vuracak bir çıkışa imza attı.

"KURULTAYDAN İKİ HAFTA GEÇMİŞKEN BAZI İDDİALAR KAMUOYUNA YANSIDI"

Sosyal medyadan çarpıcı bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Sessizliğimiz Suskunluk Değil, Sorumluluktur… 20 Kasım 2023 tarihinde, 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya ilişkin bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve kararlılıkla dile getirdim.

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"CAN GÜVENLİĞİME YÖNELİK AÇIK TEHDİTLER ALIYORUM"

Ancak o günden bu yana, organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum. Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de…

"BİR ZAMANLAR BENİMLE YOL YÜRÜMEYİ ÖVÜNÇ SAYARKEN BUGÜN BAŞKA MECRALARA SAVRULDULAR"

Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda. Sahte sosyal medya hesaplarından, fonlanan sözde akademisyenlere, iftira ve manipülasyonla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız. Ve ne yazık ki, dün siyasi ikballeri uğruna yanımda saf tutan, bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayarken bugün başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçiler de bu koroya katılmış durumda.

"BENİ TANIYAN HERKES BİLİR"

Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar. Oysa biz, bu milletin hakiki gündeminden sapmadan yürümek zorundayız. Şahsi değil, kamusal olana; dedikoduya değil, hakikate yaslanmak zorundayız. Ben, polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçiyim. Ve beni tanıyan herkes bilir: Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam.

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"SİZDEN KORKAN SİZDEN NAMERTTİR"

Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir.

"BU PARTİNİN DÜŞMANLARINI, YİNE BU PARTİNİN HAREM-İ İSMETİNDE BOĞMAYA MUKTEDİRİZ"

Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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