"Dua edin de Kılıçdaroğlu konuşmasın" çıkışına sert yanıt geldi! Tanju Özcan'dan "troller" diyen Yarkadaş'a: "Hangi CHP'liyi tehdit ediyorsun?"

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayların iptali istemiyle açılan dava ertelendi. Kurultayların iptal olması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olabileceği iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi.

"'KILIÇDAROĞLU NİYE SUSUYOR?' KOROSU, TALİMAT ÜZERİNE SAHNEYE ÇIKTI"

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nu sessiz kalmakla eleştirenlere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barış Yarkadaş, “Kılıçdaroğlu konuşsun, Kılıçdaroğlu niye susuyor? Mahkemeye niye gitmiyor?' korosu, aldıkları talimat üzerine yine sahneye çıktı. Hem nota bilmiyor hem de sürekli detone oluyorlar" deyip şöyle devam etti:

"Bakın; dua edin de Kemal Bey konuşmasın… Samimi söylüyorum. Kılıçdaroğlu konuşsa; partinin çok çok önemli bir isminin, AK Partili bir sermayedarın Haliç’teki önemli bir temsilcisine gidip 'Bizi sizinle Kemal bey kavga ettiriyordu. Kemal bey dönemi bitti. Sizinle bir sorunumuz yok' dediğini anlatsa… O görüşmede yine CHP’li çok çok önemli bir isme o AVM’den iki dükkan birden alındığını deşifre etse… Doğayı katleden o yapı için nasıl kolaylıklar sağlandığını belgeleriyle ortaya koysa… '5’li çete' sözünün neden tarihe karıştığını ve artık neden ağızlara bile alınmadığını belgeleriyle anlatsa…

Neyse, dua edin de edebiyle susuyor. İsterseniz fazla tahrik etmeyin. Kurultay davası üzerinden de Alevi inancına olan kininiz ve nefretinizi ortaya dökmeyin.

"TASMANIZI KİMİN TUTTUĞUNU HERKES GÖRECEK"

İçinizdeki kini kusmak için bugünleri beklediğinizi biliyorduk. Neyi niçin yaptığınız o kadar net anlaşılıyor ki… Troller sizi… Hepinizin tasmasını kimin tuttuğunu tüm kamuoyu görecek… Yakındır…"

ÖZCAN'DAN YARKADAŞ'A YANIT: "HANGİ CHP'LİYİ TEHDİT EDİYORSUN?"

Yarkadaş'ın bu sözlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bir yanıt geldi. Yarkadaş'a "Hangi CHP’liyi ne ile tehdit ediyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu’nun neyi açıklamasından ve kimlerin korkmasından bahsediyorsun?" diye seslenen Özcan "Ben bir CHP üyesi olarak senin ne ima ettiğini açık ve mert bir şekilde (Delikanlı gibi) açıklamanı bekliyorum." dedi.