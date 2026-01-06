Tanju Özcan, MHP'li ismin emekli maaşı eleştirisini paylaştı: "Yazıktır, günahtır"

Ekonomideki gündemlerden biri emekli maaşı oldu. Mevcutta 16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşına emekli zam oranı olan yüzde 12,19 doğrultusunda bir zam yapılması halinde yeni rakamın 18.938 TL olabileceği tahmin ediliyor. Fakat yeni rakam ve zam için yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. Bu durum ise tartışmaları da beraberinde getirdi.

MHP'Lİ İSMİN EMEKLİ MAAŞI ELEŞTİRİLERİN PAYLAŞTI

Emekli maaşı tartışmalarına Bolu Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Fahri Zafer Bekler de katıldı ve sert eleştirilerde bulundu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Bekler'in o sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"YAZIKTIR GÜNAHTIR"

Bekler konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bugün bu ülkede 5,5 milyon kişi 18.900 lirayla geçimini sağlayacak. Bu sistemi 18.900 lira bir insana verenler bir kişi değil, iki kişi değil 5 milyon kişi, bu emeklilerin içindeki bir en alt grup. Yazıktır, günahtır. Allah'tan korkun, kuldan korkun. Siz bunu nasıl verdiniz ya?

"BU İNSANLARIN NASIL BİR HAYAT ŞARTLARI OLSUN?"

Hiç mi utanmadınız, hiç mi demediniz bu hayat şartlarında bu nasıl olur. Bu 18 bin lirayı alan elektrik parasını başka ödüyor da 150 bin lira alan başka mı ödüyor? Ekmeğe başka mı ödüyor, benzini başka mı ödüyor? Nasıl yaşasın, bu insanların nasıl bir hayat şartları olsun?

"HALİM VAKTİM YERİNDE AMA HERKES BÖYLE OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

Ben çalışmasam başka bir şeyde, benim aldığım parayı size söyleyeyim. 9 bin 300 gün yatırdım aldığım para 19 bin küsur lira. Eşiminki de en dipten alıyor hoca hanım. Toplasak yemin ederim, evimiz olmasa açız ya. Yani çalışıyorum, beni fizik öğretmeniyim. Halim vaktim yerinde ona bir şey demiyorum ama herkes böyle olmak zorunda değil ya.

ÖZCAN'A ÇAĞRI: "BİZ BU DURUMDAKİ EMEKLİLERİN ELLERİNDEN TUTALIM"

Bunu nasıl bir yelpazenin içine soktunuz. Nasıl söylediniz, nasıl inandınız, nasıl yaptınız, nasıl bir vatan evladısınız? Bunu savunacak adam kalksın bunun biriniz savunsun ya. Buradan benim evlada söylüyorum: (Tanju Özcan) Evlat bir daha ki toplantılarda mı olur, nerede olur; biz bu durumdaki emeklilerin ellerinden tutalım. Çarşıda pazarda, nasıl bir şeyler yapıp bir proje düşünelim, bir şeyler yapalım.

"BEN UTANIYORUM BU İŞTEN"

Buna benim senin yapacağına olan inancım da yüksek. Bunu yapmak lazım evlat. Ben utanıyorum bu işten. Nasıl sen bir ülkenin yönetiminde bu insanlara 18 bin lira verdiniz. Nasıl bir yönetim bu ya?"