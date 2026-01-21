Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti

Olay, geçtiğimiz yıl 21 Mart tarihinde Bolu'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan yargı süreci ve sonrasındaki gelişmeler üzerine Bolu'da bir yürüyüş düzenlendi.

"ZİNCİRLEME ŞEKİLDE CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇU

Yürüyüşe katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç hakkında, yürüyüş esnasında kullandıkları ifadeler gerekçe gösterilerek "Zincirleme Şekilde Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan dava açıldı.



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

TANJU ÖZCAN VE CHP'Lİ BAŞKANLARA HAKARET DAVASINDA BERAAT

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Tanju Özcan, Tahsin Mert Karagöz ve Çetin Uç ile avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti. Savunmaları alınan Özcan, Karagöz ve Uç ise suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya konu olan sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığına hükmederek, sanıkların beraatine karar verdi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...