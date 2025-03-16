Tankere çarpan motosikletin kasksız sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aliço Pehlivan köyü girişinde meydana geldi. Kocahıdır köyünden Aliço Pehlivan köyü yönüne giden N.F. yönetimindeki 22 PG 780 plakalı motosiklet, köy girişinde virajda karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen akaryakıt tankerine çarptı. Kazada kasksız sürücü N.F. ağır yaralandı. Kazayı fark etmeyen tanker şoförü yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Jandarma, tanker sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır