Tansiyon neden düşer? Tansiyon düşmesi belirtileri ve sebepleri

Düşük kan basıncı yani düşük tansiyon, uzmanları endişelendiren bir durum olarak görülmemek ile beraber başka belirtiler görülmesi sürece çoğunlukla tehlikeli bir sorun değildir. Düşük tansiyon kişilerin genetiğine bağlı olabilse de susuzluk, ani ve hızlı bir şekilde ayağa kalkma gibi masum sebeplerle de oluşabilir. Öte yandan kalp sorunları, sıcak çarpması veya iç kanama gibi rahatsızlıklardan dolayı da görülebilir. Bu sebep ile düşük tansiyonun tedavi edilebilmesi için neyin sebep olduğunu tespit etmek önemlidir.
Tansiyon düşmesinin sebepleri merak edilir. Düşük tansiyona neden olan durumlar arasında şu rahatsızlıklar görülebilir:
Bir anda yaşanan tansiyon düşüşü sıvı kaybından olabileceği gibi ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabilir. Bilhassa kalp yetmezliği gibi rahatsızlıklarda tansiyon düşüklüğü dikkatle takip edilmelidir.
Gün içerisinde vücudun pozisyonu ve stres seviyesi vb. gibi durumlar tansiyonun doğal değişimleri arasında yer alabilir. Gün içinde tansiyonun doğal olarak değişmesine yol açabilir.
Düşük tansiyona neden olan başlıca faktörler şu şekilde sıralanabilir:
Düşük tansiyon durumu genellikle;
Tansiyon düşüklüğündeki risk grupları şu şekildedir:
Cinsiyet unsuru da tansiyon değerlerinin değişiminde kritik bir rol oynar. Kadınların genellikle erkeklere göre daha düşük tansiyon değerlerine sahip olduğu görülür.
Ani tansiyon düşmesi sebepleri arasında hormonal değişiklikler, stres, aşırı yorgunluk ve beslenme alışkanlıkları olabilir. Yaş faktörüne bağlı olarak tansiyon değerleri değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla tüm bunlar kişiye özel değerlendirilmelidir.
Düşük tansiyon, bireylerin yaşam kalitesini etkileyen birçok belirti ile kendini gösterebilir. Bu tansiyon düşmesinin belirtilerden bazıları şunlardır:
Ani tansiyon düşmeleri çoğunlukla hızlı bir şekilde pozisyon değiştirme, uzun süre aç kalma veya sıvı kaybı yaşama gibi durumlarda ortaya çıkarken baş dönmesi, şiddetli halsizlik, bayılma, soğuk terleme ve bilincin bulanması gibi bir anda ortaya çıkan ciddi yan etkilerle kişileri zor durumda bırakabilir.
Bu sorunun ve 'tansiyon neden düşer 8 5' gibi soruların yanıtı sıralanabilir. Bu kapsamda düşük tansiyonda (Tansiyon neden düşer 10 6 gibi) görülen temel belirtiler şunlardır:
Kalp yetmezliğinde tansiyon düşüklüğü olması bilhassa özen gösterilmesi ve dikkatle takip edilmesi gereken bir durumdur. Düşük tansiyon baş ağrısı gibi sorunlar yaşayan kişilerin bu rahatsızlığı yok saymaması ve gerekli tıbbi önlemleri alması gerekir.
Düşük tansiyon tedavisinde uygulanan yöntemler arasında özellikle sıcak hava koşullarında veya egzersizin ardından sıvı kaybı yaşamamak için yeterince su içmek önemlidir. Bununla beraber vücuttaki sodyum dengesini sağlamak için yeterli miktarda tuz da tüketilmelidir.
Tansiyonda düşüklüğe yol açmamak için ani pozisyon değiştirmemek, uzun süre ayakta kalmamak ve varsa basınçlı çoraplar giymek de tansiyon düşüklüğünün önlenmesine fayda sağlayabilir.
Ayrıca düzenli ve dengeli beslenme, küçük porsiyonlar halinde sık tüketim, alkol alımını sınırlamak, sıcak duşlardan kaçınmak ve doktor kontrolünde spor yapmak da düşük tansiyonu dengede tutmada etkili yöntemlerdir. Düşük tansiyona karşı alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralanır:
Düşük tansiyon belirtilerinin ortaya çıkmasında doğru tedavinin tespit edilmesi hayati öneme sahiptir. Tedavi planının oluşturulması kişinin genel sağlık durumu ve düşük tansiyon sebeplerine bağlı olarak gerçekleştirilir. Bilhassa kalp yetmezliği rahatsızlığında görülen tansiyon düşüklüğü uzman kontrolünde yönetilmelidir.
Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve vücudunun normal işleyişini devam ettirebilmesi için tansiyon değerlerinin doğru seviyede tutulması gerekir. Bunun için mutlaka uzman bir doktora danışılmalıdır ve doğru tedavi yönteminin uygulanması şarttır.