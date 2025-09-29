Tapu devri nedir, nasıl yapılır?

Kişiler, kendi satın aldıkları ya da ölen bir yakınlarından miras yolu ile kendilerine geçmiş olan taşınmaz mülklerin ve gayrimenkullerin sahibi olduklarında tapu sahibi de olurlar Tüm tapu kadastro işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü takibinde ve yetkisinde yürütülmektedir. Tapular farklı durumlara göre ve çeşitli şartlar yerine getirildiği zaman başka kişilere devir de edilebilirler.

Tapu devri nedir, neden yapılır?

Bir tapunun başka bir kişiye çeşitli nedenlere bağlı olarak geçmesi tapu devri olarak anılmaktadır. Tapu devir işlemi yeni bir taşınmaz mal sahibi olmak ya da miras yolu ile kalan arazi, konut ya da işyeri gibi taşınmaz tüm mülklerin bir kişiden başka bir kişiye devredilmesine denmektedir. Kısa tanımı ile gayrimenkul alım satım işlemlerinde yapılan tapu devri yasal yollar ve hakların devredilmesi olarak da açıklanabilmektedir.

Tapu devir işlemlerini gerçekleştirebilmek için tapu müdürlüklerine başvuru yapmak gerekmektedir. Ardından gerekli belgeleri yetkili kurum ve kuruluşlara teslim ederek tüm adımları tamamladıktan sonra tapu devir işlemlerini tamamlayabilmek mümkün olmaktadır.

Tapu devri nasıl yapılır?

Kişilerin tapu devir işlemlerini gerçekleştirebilmek için bazı adımları takip etmesi ve çeşitli işlemleri tamamlaması gerekmektedir. Tapu devri masrafı ve gerekli belgelerin teslim edilmesi de bu adımlar arasında yer almaktadır. Tapu devri işlemleri için gerekli olan belgeler şunlardır:

Tapunun aslı ve fotokopisi

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının net olarak göründüğü nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Alıcıya ait olan ve son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

Mülkün bulunduğu belediyeden alınan rayiç bedeli kanıtlayan belge

Zorunlu deprem sigortası belgesi

Taşınmaz mülkün üzerinde yetkili bir kişi varsa bunun ispatlanacağı vekaletname

Tapu devri işlemleri arazi, işyeri ev gibi taşınmaz mülklerin sahiplerinin değişiminin istendiği durumlarda bunu kesin ve resmi hale getirmek için yapılır. Örnek olarak ev satın alacak olan bir kişi bankadan ev kredisi alacaksa evin satın alma süreci krediye başvuru yaptığı andan itibaren başlatılır. Daha sonraki süreçte ise tapu müdürlüklerinden önceden alınan randevuya göre kişiler müdürlüklere giderler ve işlemler yapılır.

Tapu harcının ödenmiş olduğuna dair belgenin de tapu dairesinde beyan edilmesi gerekmektedir. Tüm tapu işlemleri harçları işlemlerin yapıldığı vergi dairesine ödenmektedir. Ortalama olarak bir iki gün içinde tüm tapu devir işlemleri sona erer. İşlemlerin başlatılabilmesi için tapu müdürlüklerinden randevu alınması gerekir. Randevular online olarak e devlet üzerinden ya da 181 çağrı merkezi aranarak alınabilmektedir.