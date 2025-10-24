Tapu iptali nedir, hangi durumlarda yapılır?

Farklı tapu türlerinin her biri farklı taşınmazlara karşılık gelebilmektedir. Örnek olarak devre mülkler genel olarak bir dairedir ve yazlık ya da dinlenme alanı olarak kullanılabilir. Çok daireli ya da çok katlı olarak inşa edilmiş olan binaların bir dairesinin birden fazla sayıda hisse sahibi ya da ortak tarafından belli dönemlerde ya da günlerde kullanılmasına devre mülk denir. Hisseli tapular da farklı bir tapu türüdür ve alt başlıkları bulunur. Bu tür tapular, kat irtifaklı tapular, iskânlı kat irtifaklı tapular, toprak tapuları, iskansız kat irtifaklı tapular, kat mülkiyetli tapular olarak farklı alt başlıklarda değerlendirilir.

Tapu iptali nedir, ne işe yarar?

Taşınmaz mülkler, gayrimenkuller ya da onlara ait olan hisselerin bir kısmını ya da tamamını birden fazla özel ya da tüzel kişiye devredilmesi işlemleri tapu kadastro müdürlüklerinde yapılmaktadır. Bir başka tapu işlemi olan tapu iptali de bir taşınmaz malın tapu kaydında yer alan hukuka aykırı ya da hatalı durumların düzeltilmesi amacı ile yapılır. Bu konudaki davalara tapu iptali davaları denir ve tapu iptal tescil davası olarak bilinir.

Tapu iptal tescil davaları taşınmaz malların tapu kaydındaki problemli durumlarının düzeltilmesi amacı ile açılır. Sicilde yer alan bir kaydın geçersiz sayılması ya da iptal edilmesi talebi tapu iptal davası açılmasına neden olabilmektedir. Bu davaların konusu tapu sicilinde aykırı olarak gelişmiş olan ya da gerçek durumu yansıtmayan kayıt işlemlerini düzeltmektir.

Tapu iptali işlemi hangi durumlarda yapılır?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak farklı gerekçeler ile açılabilen tapu iptali işlemi genel olarak şu şartlar sağlanabildiği zaman açılabilir:

Tapusu olan bir taşınmaz mülkün işleme konu olması

Zaman aşımı durumunun bulunmaması

Tüm mirasçıların ve hisse sahiplerinin davada taraf olması

Miras bırakan kişinin mal kaçırma amacının her türlü şüpheden uzak bir şekilde ortaya konmuş olması

Tapu iptal tescil davaları tapu sicilinde işlem gerçekleştiren kişiye karşı açılabilmektedir ancak taşınmaz mülke ait olan tapuda malik olarak kayıtlı kişi ölmüşse davalı taraf mirasçı kişiler olur. Bu konu ile ilgili davalar Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülür ve bahsi geçen hukuki süreç Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan kesin yetkilere göre ayarlanır.

Tapu işlemlerinden biri olan tapu iptal işlemleri ve tapu iptal davaları hem mülkiyet haklarının korunması amacı taşır hem de süreçteki asılsız ve usulsüz işlemlerin sebep olduğu mağduriyet durumlarının giderilmesini hedefler. Davalar özel ya da tüzel kişilere açılabilir.

Genel olarak tapu iptal işlemi ve tescil davaları şu nedenlerle açılabilir: