HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Tapu renkleri nedir, ne anlama gelir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde tapu belgeleri artık renkli olarak düzenlenmektedir. Belgelerdeki renkler taşınmazın hukuki durumu hakkında ilk bakışta fikir verebilecek nitelikte tasarlanmaktadır. Bu noktada pek çok kişi tapu renklerinin ne anlama geldiği konusunda araştırma yapmaktadır. Peki tapu renkleri nedir, ne anlama gelir?

Tapu renkleri nedir, ne anlama gelir?
Defne Vera Şahin

Renkli tapu uygulaması şeffaflığı artırmasının yanı sıra modernleşme adımlarının da önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Vatandaşların tapu işlemlerine olan güvenini geliştirmeyi amaçlayan bu sistem bilinçli ve güvenli işlemler yapılmasına katkı sağlamaktadır. Tapu senetlerinde kullanılan renkler taşınmazın niteliği, üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunup bulunmadığı, kat mülkiyeti ya da kat irtifakı gibi mülkiyet türleri hakkında görsel bir ayrım sağlamaktadır. Bu noktada tapu renklerinin ne anlama geldiği en çok araştırılan konulardan biridir.

Tapu renkleri nedir, ne anlama gelir?

Türkiye’de konut ya da arsa yatırımı yapmayı planlayan kişilerin tapu türlerini doğru tanımlamaları oldukça önemlidir. Tapu bilgisi mülk sahibi olunduğunu göstermekle beraber taşınmazın hukuki durumu, kullanım şekli ve gelecekte karşılaşabilecek haklar konusunda da belirleyicidir.

Bilindiği üzere tapular bir taşınmazın kime ait olduğunu resmi olarak kanıtlayan ve devlet güvencesi altında olan belgelerdir. Bu belgeler taşınmazın niteliğine göre farklı türlere ayrılmaktadır. En yaygın tapu çeşitleri arasında kat mülkiyeti, kat irtifakı ve hisseli tapu yer alır. Sahip olunan tapu türü binanın tamamlanıp tamamlanmadığı gibi hakların ve mülkiyetin paylaşım durumunu da net bir şekilde ortaya koyar.

Tapu belgelerinde kullanılan renkler dikkat edilmesi gereken önemli detaylar arasındadır. Tapunun rengi taşınmazın arsa mı yoksa yapılaşması tamamlanmış bir bina mı olduğunu anlamayı kolaylaştırır.

Doğru tapu türünü bilmek ve belge üzerindeki bilgileri doğru yorumlamak özellikle bankadan konut kredisi kullanmayı düşünen kişiler için kritik öneme sahiptir. Yanlış tapu türü kredi başvurusunun reddedilmesine veya hukuki sorunlara yol açabilir. Bu açıdan yatırım yapmadan önce tapu belgelerinin özellikleri hakkında bilinçli hareket etmek ileride yaşanabilecek pek çok sorunun önüne geçecektir.

Türkiye’de uzun bir dönem boyunca tapular taşınmazın niteliğini ayırt edebilmek amacıyla farklı renklerde düzenlenmekteydi. Bu uygulamada en yaygın kullanılan renkler kırmızı ve mavi olup her biri farklı bir mülkiyet türünü ifade etmiştir.

Kırmızı renkte hazırlanan tapular yapılaşmaya elverişli olan ve üzerinde kat mülkiyeti ya da kat irtifakı tesis edilmiş gayrimenkuller için kullanılmıştır. Başka bir ifadeyle bu tapular genellikle konut veya iş yeri gibi yapı içeren taşınmazları temsil etmiştir. Mavi tapular ise henüz üzerinde yapı bulunmayan arsa veya tarla niteliğindeki taşınmazlar için düzenlenmiştir.

Yeni düzenlemeye göre belirlenen renkler arasında ise mavi ve turkuaz yer almaktadır. Günümüzde mavi renkte düzenlenen tapular taşınmazın arsa niteliğinde olduğunu gösterir. Pembe renkli tapular ise yapılaşması tamamlanmış gayrimenkulleri ifade eder. Bu konuda güncel bilgilere sahip olmak satın alma süreçlerini daha kolay hale getirmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçaklar inemedi, işçiler savruldu, tekneler karaya oturdu! İstanbul'da korku filmi gibi fırtınaUçaklar inemedi, işçiler savruldu, tekneler karaya oturdu! İstanbul'da korku filmi gibi fırtına
Yüzlerce vatandaş denizin ortasında mahsur kaldıYüzlerce vatandaş denizin ortasında mahsur kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.