Renkli tapu uygulaması şeffaflığı artırmasının yanı sıra modernleşme adımlarının da önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Vatandaşların tapu işlemlerine olan güvenini geliştirmeyi amaçlayan bu sistem bilinçli ve güvenli işlemler yapılmasına katkı sağlamaktadır. Tapu senetlerinde kullanılan renkler taşınmazın niteliği, üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunup bulunmadığı, kat mülkiyeti ya da kat irtifakı gibi mülkiyet türleri hakkında görsel bir ayrım sağlamaktadır. Bu noktada tapu renklerinin ne anlama geldiği en çok araştırılan konulardan biridir.

Tapu renkleri nedir, ne anlama gelir?

Türkiye’de konut ya da arsa yatırımı yapmayı planlayan kişilerin tapu türlerini doğru tanımlamaları oldukça önemlidir. Tapu bilgisi mülk sahibi olunduğunu göstermekle beraber taşınmazın hukuki durumu, kullanım şekli ve gelecekte karşılaşabilecek haklar konusunda da belirleyicidir.

Bilindiği üzere tapular bir taşınmazın kime ait olduğunu resmi olarak kanıtlayan ve devlet güvencesi altında olan belgelerdir. Bu belgeler taşınmazın niteliğine göre farklı türlere ayrılmaktadır. En yaygın tapu çeşitleri arasında kat mülkiyeti, kat irtifakı ve hisseli tapu yer alır. Sahip olunan tapu türü binanın tamamlanıp tamamlanmadığı gibi hakların ve mülkiyetin paylaşım durumunu da net bir şekilde ortaya koyar.

Tapu belgelerinde kullanılan renkler dikkat edilmesi gereken önemli detaylar arasındadır. Tapunun rengi taşınmazın arsa mı yoksa yapılaşması tamamlanmış bir bina mı olduğunu anlamayı kolaylaştırır.

Doğru tapu türünü bilmek ve belge üzerindeki bilgileri doğru yorumlamak özellikle bankadan konut kredisi kullanmayı düşünen kişiler için kritik öneme sahiptir. Yanlış tapu türü kredi başvurusunun reddedilmesine veya hukuki sorunlara yol açabilir. Bu açıdan yatırım yapmadan önce tapu belgelerinin özellikleri hakkında bilinçli hareket etmek ileride yaşanabilecek pek çok sorunun önüne geçecektir.

Türkiye’de uzun bir dönem boyunca tapular taşınmazın niteliğini ayırt edebilmek amacıyla farklı renklerde düzenlenmekteydi. Bu uygulamada en yaygın kullanılan renkler kırmızı ve mavi olup her biri farklı bir mülkiyet türünü ifade etmiştir.

Kırmızı renkte hazırlanan tapular yapılaşmaya elverişli olan ve üzerinde kat mülkiyeti ya da kat irtifakı tesis edilmiş gayrimenkuller için kullanılmıştır. Başka bir ifadeyle bu tapular genellikle konut veya iş yeri gibi yapı içeren taşınmazları temsil etmiştir. Mavi tapular ise henüz üzerinde yapı bulunmayan arsa veya tarla niteliğindeki taşınmazlar için düzenlenmiştir.

Yeni düzenlemeye göre belirlenen renkler arasında ise mavi ve turkuaz yer almaktadır. Günümüzde mavi renkte düzenlenen tapular taşınmazın arsa niteliğinde olduğunu gösterir. Pembe renkli tapular ise yapılaşması tamamlanmış gayrimenkulleri ifade eder. Bu konuda güncel bilgilere sahip olmak satın alma süreçlerini daha kolay hale getirmektedir.