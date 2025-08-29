İnternette gezinirken kullanılan tarayıcılar, hangi sitelere girildiğini ve indirilen dosyaları kaydeder. Bu bilgiler geçmiş adındaki bölümde saklanır ve internet alışkanlıklarımızı gösteren önemli verilerdir. Fakat bazen gizliliğimizi korumak ya da bilgisayarımızın daha hızlı çalışmasını sağlamak için bu geçmişi silmemiz gerekebilir. Bununla beraber sadece geçmiş değil, çerezler ve önbellek dosyaları da tarayıcıda birikir. Bu veriler hem tarayıcıyı yavaşlatır hem de cihazın depolama alanını doldurabilir.

Tarayıcı geçmişi nasıl silinir?

Tarayıcı geçmişi temizleme adımları sıklıkla merak edilen konulardan biridir. Fakat geçmişi silmeden önce bazı konulara dikkat etmekte fayda vardır. Özellikle oturum açılmış hesaplarınız varsa çerezleri sildiğinizde bu oturumlar otomatik olarak kapanabilir. Bu nedenle bazı sitelerde tekrar giriş yapmanız gerekebilir.

Öte yandan geçmişteki önbelleği temizlemek sık sık ziyaret edilen sitelerin ilk açılış hızını da biraz yavaşlatabilir. Bu yüzden geçmişi silmeden önce hangi verilerin silineceğine dair dikkatlice karar vermek önemlidir.

Çeşitli tarayıcılara ait geçmiş silme adımları şu şekildedir:

1. Google Chrome tarayıcı geçmişi silme

Google Chrome, Türkiye'de en çok tercih edilen internet tarayıcılarından biridir. Chrome tarayıcısında geçmişi silme adımları şu şekildedir:

Tarayıcınızı açın.

Sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine tıklayın.

Açılan menüden "Geçmiş" seçeneğine girin.

Karşınıza çıkan ekranda yine "Geçmiş" kısmına tıklayın.

Sağ tarafta yer alan "Tarama verilerini temizle" seçeneğini seçin.

Son olarak, açılan pencerede "Verileri temizle" butonuna tıklayarak geçmişinizi tamamen silebilirsiniz.

2. Firefox tarayıcı geçmişi silme

Öncelikle tarayıcınızın sağ üst köşesinde bulunan üç nokta ya da üç çizgi simgesine tıklayın.

Açılan menüden “Ayarlar” seçeneğine tıklayın.

Karşınıza gelen ayarlar sayfasında, sol menüde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünü seçin.

Bu sayfada biraz aşağı indiğinizde “Çerezler ve site verileri” başlığını göreceksiniz.

Hemen karşısında yer alan “Verileri Temizle” butonuna tıklayarak geçmiş, çerezler ve diğer site verilerini kolayca silebilirsiniz.

3. Microsoft Edge tarayıcı geçmişi silme

Windows bilgisayarlarda yüklü olarak gelen bir tarayıcıdır. Fakat genellikle Google Chrome ve Firefox gibi tarayıcılar daha çok tercih edildiği için Edge daha az kullanılır. Bu nedenle geçmiş silme gibi adımlar çok fazla bilinmeyebilir. Microsoft Edge tarayıcısındaki geçmişi silmek isteyenler şu adımları takip etmelidir:

Klavyenizden CTRL + H tuşlarına basın. Bu kısayol sizi doğrudan tarayıcı geçmişi sayfasına götürecektir.

Karşınıza çıkan listede daha önce ziyaret ettiğiniz internet sitelerini göreceksiniz.

Sağ üst köşede yer alan “Geçmişi Temizle” butonuna tıklayın.

Açılan pencerede silmek istediğiniz verileri (tarama geçmişi, çerezler, önbellek vs.) seçin.

Ardından onay vererek geçmişinizi kolayca silebilirsiniz.

4. Opera tarayıcı geçmişi silme

Son zamanlarda sunduğu ücretsiz VPN özelliği ile birçok kullanıcının ilgisini çeken bir internet tarayıcısıdır. Bilhassa internette gezinirken kimliğini ve konumunu gizlemek isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenektir. VPN özelliği sayesinde bulunduğunuz konumu gizleyebilir ve daha güvenli bir şekilde internette dolaşabilirsiniz.

Opera tarayıcısındaki geçmişi temizlemek için şu adımları takip edebilirsiniz: