Tarayıcı geçmişi nasıl silinir? Tarayıcı geçmişi temizleme

İnternette gezinirken kullanılan tarayıcılar, hangi sitelere girildiğini ve indirilen dosyaları kaydeder. Bu bilgiler geçmiş adındaki bölümde saklanır ve internet alışkanlıklarımızı gösteren önemli verilerdir. Fakat bazen gizliliğimizi korumak ya da bilgisayarımızın daha hızlı çalışmasını sağlamak için bu geçmişi silmemiz gerekebilir. Bununla beraber sadece geçmiş değil, çerezler ve önbellek dosyaları da tarayıcıda birikir. Bu veriler hem tarayıcıyı yavaşlatır hem de cihazın depolama alanını doldurabilir.
Tarayıcı geçmişi temizleme adımları sıklıkla merak edilen konulardan biridir. Fakat geçmişi silmeden önce bazı konulara dikkat etmekte fayda vardır. Özellikle oturum açılmış hesaplarınız varsa çerezleri sildiğinizde bu oturumlar otomatik olarak kapanabilir. Bu nedenle bazı sitelerde tekrar giriş yapmanız gerekebilir.
Öte yandan geçmişteki önbelleği temizlemek sık sık ziyaret edilen sitelerin ilk açılış hızını da biraz yavaşlatabilir. Bu yüzden geçmişi silmeden önce hangi verilerin silineceğine dair dikkatlice karar vermek önemlidir.
Çeşitli tarayıcılara ait geçmiş silme adımları şu şekildedir:
Google Chrome, Türkiye'de en çok tercih edilen internet tarayıcılarından biridir. Chrome tarayıcısında geçmişi silme adımları şu şekildedir:
Windows bilgisayarlarda yüklü olarak gelen bir tarayıcıdır. Fakat genellikle Google Chrome ve Firefox gibi tarayıcılar daha çok tercih edildiği için Edge daha az kullanılır. Bu nedenle geçmiş silme gibi adımlar çok fazla bilinmeyebilir. Microsoft Edge tarayıcısındaki geçmişi silmek isteyenler şu adımları takip etmelidir:
Son zamanlarda sunduğu ücretsiz VPN özelliği ile birçok kullanıcının ilgisini çeken bir internet tarayıcısıdır. Bilhassa internette gezinirken kimliğini ve konumunu gizlemek isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenektir. VPN özelliği sayesinde bulunduğunuz konumu gizleyebilir ve daha güvenli bir şekilde internette dolaşabilirsiniz.
Opera tarayıcısındaki geçmişi temizlemek için şu adımları takip edebilirsiniz: