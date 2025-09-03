Tarçın tansiyonu yükseltir mi? Tarçının tansiyona etkisi

Tarçın, faydaları ile bilindiği kadar lezzeti ile de bilinen ve sevilen bir baharattır. Polifenol antioksidan açısından oldukça zengin olan tarçın, hem baharat olarak çeşitli tatlılarda ve yemeklerde kullanılabilir hem de çay formunda tüketilebilir. Farklı formlarda çeşitli faydaları bulunan tarçın mantar enfeksiyonlarından vücuda gereksinim duyduğu enerjiyi vermeye kadar çeşitli faydaları bulunan bir baharat olarak kabul edilmektedir.

Besin değeri oldukça yüksek olan tarçının 1 çay kaşığında 6 kalori enerji, 26 miligram kalsiyum, 3 gram karbonhidrat, 0,21 miligram demir, 1. 56 miligram magnezyum, 11 miligram potasyum, 0.39 mikrogram A vitamini, 1.77 miligram fosfor bulunmaktadır. Bunun dışında 1 çay kaşığı tarçında bir kişiye gün içinde yetecek kadar K vitamini, E vitamini, antioksidanlar, kolin, lutein, beta karoten, beta kriptoksantin ve zeaksantin de yer almaktadır.

Tarçının en bilinen faydalarından bazıları ise şu şekildedir:

Kan basıncını düşürücü özelliği vardır.

Bağırsak sağlığına iyi gelir.

Antioksidandır.

Antienflamatuar açısından zengin bir besindir.

Kalp sağlığını destekler.

Diş sağlığını destekleyicidir.

Göz sağlığını koruyucudur.

İnsülin hormonuna karşı olan duyarlılığın artmasına neden olur.

Beyin rahatsızlıklarında destekleyici olarak kabul edilir.

Felç oluşmasını engelleyici etkisi olduğu bilinmektedir.

Kan basıncını düşürücü etkisi vardır.

Tarçın tansiyonu yükseltir mi?

Tansiyon, kısaca kanın damarlar içindeki basıncı olarak ifade edilmektedir. Stresten hatalı beslenmeye kadar birçok farklı unsur tansiyonun ani bir şekilde düşmesine ya da yükselmesine neden olabilmektedir. Ortalama olarak her bireyin tansiyon oranlarının büyük tansiyon 140 mmHg küçük tansiyonun ise 90 mmHg civarında olması normal olarak kabul edilir. Bu seviyelerin üzerine çıkılan durumlar ise kişide yüksek tansiyon olduğu şeklinde değerlendirilir.

Kalbin kanı pompalaması sırasında damarda meydana gelmesini sağladığı basınç normal değerlerin üzerinde olursa kişiye yüksek tansiyon hastalığı tanısı konabilmektedir. Yüksek tansiyon rahatsızlığı obezite, genetik nedenler, yanlış beslenme, stres gibi birçok farklı nedene bağlı olarak meydana gelebilen bir rahatsızlıktır.

Kişilerde tansiyonu düşüren ya da yükselten çeşitli durumlar meydana gelebilir. Tarçın da yüksek olan tansiyonu düşürmesi özeliği ile bilinmektedir. Tarçın, tansiyon düşürücü özeliği le kişilerde felç oluşma riskinin de önüne geçebilmektedir. Ayrıca kalp sağlığını da korur ve kötü kolesterol riskini azaltır.

Tarçının tansiyona etkisi nedir?

Tansiyonun ani bir şekilde fazla düşmesi ya da yükselmesi gibi durumlar ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Normal değerlerin üzerine çıkan ya da altına düşen tansiyon değerleri daha ciddi başka hastalıkların oluşmasına da neden olabilmektedir. Kişilerde tansiyon dengesizliği ya da yüksek tansiyon sorunları şu belirtiler ile birlikte kendini gösterebilmektedir:

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Kulak çınlaması

Vücutta şişkinlik

Ödem oluşması

Halsizlik hissi

Burunda kanama

Gözlerde çift görme ya da bulanık görme sorunları

Hem tansiyona hem de kalp sağlığına iyi gelmesi ile bilinen tarçın, felç olasılığının da önüne geçmesi ile bilinir. Ancak tansiyonu düşürücü etkisi olduğu için düşük tansiyon sorunu yaşayan kişiler tarçının bu etkisinden olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Antioksidan özelliği ile insan vücudunu olası birçok hastalığa karşı koruyarak bağışıklık sistemini güçlendiren tarçın tansiyonu da dolaylı olarak etkileyen baharatlardan biridir.