HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Tarçın tansiyonu yükseltir mi? Tarçının tansiyona etkisi

Aroması, hoş kokusu, lezzeti ve farklı tariflere kattığı tatlar ile tarçın, insan sağlığına olan farklı etkileri ile de bilinmektedir. Hem lezzet hem de sağlık açısından oldukça kıymetli olan tarçının kullanılması Eski Mısır dönemine kadar dayanmaktadır.

Tarçın tansiyonu yükseltir mi? Tarçının tansiyona etkisi
Ferhan Petek

Tarçın, faydaları ile bilindiği kadar lezzeti ile de bilinen ve sevilen bir baharattır. Polifenol antioksidan açısından oldukça zengin olan tarçın, hem baharat olarak çeşitli tatlılarda ve yemeklerde kullanılabilir hem de çay formunda tüketilebilir. Farklı formlarda çeşitli faydaları bulunan tarçın mantar enfeksiyonlarından vücuda gereksinim duyduğu enerjiyi vermeye kadar çeşitli faydaları bulunan bir baharat olarak kabul edilmektedir.

Besin değeri oldukça yüksek olan tarçının 1 çay kaşığında 6 kalori enerji, 26 miligram kalsiyum, 3 gram karbonhidrat, 0,21 miligram demir, 1. 56 miligram magnezyum, 11 miligram potasyum, 0.39 mikrogram A vitamini, 1.77 miligram fosfor bulunmaktadır. Bunun dışında 1 çay kaşığı tarçında bir kişiye gün içinde yetecek kadar K vitamini, E vitamini, antioksidanlar, kolin, lutein, beta karoten, beta kriptoksantin ve zeaksantin de yer almaktadır.

Tarçının en bilinen faydalarından bazıları ise şu şekildedir:

  • Kan basıncını düşürücü özelliği vardır.
  • Bağırsak sağlığına iyi gelir.
  • Antioksidandır.
  • Antienflamatuar açısından zengin bir besindir.
  • Kalp sağlığını destekler.
  • Diş sağlığını destekleyicidir.
  • Göz sağlığını koruyucudur.
  • İnsülin hormonuna karşı olan duyarlılığın artmasına neden olur.
  • Beyin rahatsızlıklarında destekleyici olarak kabul edilir.
  • Felç oluşmasını engelleyici etkisi olduğu bilinmektedir.
  • Kan basıncını düşürücü etkisi vardır.

Tarçın tansiyonu yükseltir mi?

Tansiyon, kısaca kanın damarlar içindeki basıncı olarak ifade edilmektedir. Stresten hatalı beslenmeye kadar birçok farklı unsur tansiyonun ani bir şekilde düşmesine ya da yükselmesine neden olabilmektedir. Ortalama olarak her bireyin tansiyon oranlarının büyük tansiyon 140 mmHg küçük tansiyonun ise 90 mmHg civarında olması normal olarak kabul edilir. Bu seviyelerin üzerine çıkılan durumlar ise kişide yüksek tansiyon olduğu şeklinde değerlendirilir.

Kalbin kanı pompalaması sırasında damarda meydana gelmesini sağladığı basınç normal değerlerin üzerinde olursa kişiye yüksek tansiyon hastalığı tanısı konabilmektedir. Yüksek tansiyon rahatsızlığı obezite, genetik nedenler, yanlış beslenme, stres gibi birçok farklı nedene bağlı olarak meydana gelebilen bir rahatsızlıktır.

Kişilerde tansiyonu düşüren ya da yükselten çeşitli durumlar meydana gelebilir. Tarçın da yüksek olan tansiyonu düşürmesi özeliği ile bilinmektedir. Tarçın, tansiyon düşürücü özeliği le kişilerde felç oluşma riskinin de önüne geçebilmektedir. Ayrıca kalp sağlığını da korur ve kötü kolesterol riskini azaltır.

Tarçının tansiyona etkisi nedir?

Tansiyonun ani bir şekilde fazla düşmesi ya da yükselmesi gibi durumlar ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Normal değerlerin üzerine çıkan ya da altına düşen tansiyon değerleri daha ciddi başka hastalıkların oluşmasına da neden olabilmektedir. Kişilerde tansiyon dengesizliği ya da yüksek tansiyon sorunları şu belirtiler ile birlikte kendini gösterebilmektedir:

  • Baş dönmesi
  • Baş ağrısı
  • Kulak çınlaması
  • Vücutta şişkinlik
  • Ödem oluşması
  • Halsizlik hissi
  • Burunda kanama
  • Gözlerde çift görme ya da bulanık görme sorunları

Hem tansiyona hem de kalp sağlığına iyi gelmesi ile bilinen tarçın, felç olasılığının da önüne geçmesi ile bilinir. Ancak tansiyonu düşürücü etkisi olduğu için düşük tansiyon sorunu yaşayan kişiler tarçının bu etkisinden olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Antioksidan özelliği ile insan vücudunu olası birçok hastalığa karşı koruyarak bağışıklık sistemini güçlendiren tarçın tansiyonu da dolaylı olarak etkileyen baharatlardan biridir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Füniküler kazasının ardından 3 günlük yas ilan edildiFüniküler kazasının ardından 3 günlük yas ilan edildi
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybettiİstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
tarçın tansiyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Bakan Yumaklı duyurdu! Kasapta akılalmaz düzenek

Bakan Yumaklı duyurdu! Kasapta akılalmaz düzenek

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti

Sebastian Hoeness Fenerbahçe'yi açıkladı!

Sebastian Hoeness Fenerbahçe'yi açıkladı!

ABD'de tutuklanan Türk bilim insanıyla ilgili yeni gelişme

ABD'de tutuklanan Türk bilim insanıyla ilgili yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.