HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tarihî keşif! 2 metrelik Athena heykeli gün ışığına kavuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Laodikeia Antik Kenti’nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında, Batı Tiyatrosu sahne binasında 2 metre uzunluğunda beyaz mermer Athena heykeli gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Homeros destanlarına sahne olan yapının aynı zamanda kültürel anlatımın merkezi olduğu bir kez daha ortaya konulurken Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekti.

Tarihî keşif! 2 metrelik Athena heykeli gün ışığına kavuştu
Sedef Karatay Bingül

Denizli’nin önemli kültürel miraslarından Laodikeia Antik Kenti’nde sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları, antik dönemin sanatsal ve kültürel birikimini günümüze taşımaya devam ediyor. Kentte özellikle Batı Tiyatrosu sahne binasında yürütülen çalışmalar, yeni buluntularla arkeoloji dünyasına önemli veriler sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, antik kentte yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Batı Tiyatrosu’nda ortaya çıkarılan yeni buluntuyu duyuran Ersoy, bölgede sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Tarihî keşif! 2 metrelik Athena heykeli gün ışığına kavuştu 1

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Laodikeia’da önemli bir keşfe daha imza attık! Antik kentte yeni bir buluntu daha gün yüzüne çıktı...

Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda yürüttüğümüz çalışmalar, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor.
Sahne binasında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden yapılmış Athena heykelini gün ışığına çıkardık.

Homeros destanlarına sahne olan bu yapı, antik dönemde kültürel anlatımın da merkezi olduğunu ortaya koyarken Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekiyor.
Geleceğe Miras vizyonumuzla, bu eşsiz mirası koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz.”

ATHENA HEYKELİ MOLOZLAR ARASINDA BULUNDU

Laodikeia Batı Tiyatrosu Sahne Binası’nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında, postskene olarak adlandırılan sahne binasının dış duvarında, moloz dolgu içerisinde yüzüstü şekilde bırakılmış Athena heykeline ulaşıldı.

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki heykelin baş kısmı henüz tespit edilemezken beyaz mermerden yapılmış olması dikkat çekti.

Tarihî keşif! 2 metrelik Athena heykeli gün ışığına kavuştu 2

SAHNE BİNASI HOMEROS DESTANLARINI ANLATAN HEYKELLERLE DONATILDI

Milattan önce 2'nci yüzyıla tarihlenen Batı Tiyatrosu sahne binasında, üç katlı mimari düzen içerisinde her katta 16 sütun yer alıyor.

Bu sütunlar arasına tanrı ve tanrıçaların yanı sıra yöneticilere ve Homeros destanlarına ilişkin sahneleri betimleyen heykeller yerleştirildi.

Odysseus’un İthaka’ya dönüş yolculuğunda karşılaştığı Laistrigonlar Ülkesi, dev Polyphemos’un mağarası ve deniz canavarı Skylla gibi sahneleri içeren heykel grupları, yapının yalnızca tiyatral gösteriler için değil aynı zamanda kültürel anlatımın aktarımı için de kullanıldığını ortaya koydu.

2024-2025 yıllarında yürütülen çalışmalarda bu anlatımlara ilişkin çok sayıda heykel gün yüzüne çıkarıldı.

Tarihî keşif! 2 metrelik Athena heykeli gün ışığına kavuştu 3

ÜNİK TİPOLOJİ VE YÜKSEK SANATSAL İŞÇİLİK

Yuvarlak kaide üzerinde ayakta betimlenen Athena heykelinde, ince dokumalı kolsuz peplos giysi, boyunda hylamis (pelerin) ve göğüste Medusa başı ile yılanların yer aldığı aegis detayları dikkat çekiyor.

Heykelin elbise kıvrımları ve kumaşın doğal işlenişi, yüksek sanatsal kaliteyi ortaya koyarken boynunda pelerin bulunan tipolojinin ünik olması eserin önemini artırıyor.

Heykelin, sütunlar arasına yerleştirilmiş olması nedeniyle arka yüzünün kaba bırakıldığı tespit edilirken eserin usta bir heykeltıraşın elinden çıktığı değerlendiriliyor.

AUGUSTUS DÖNEMİ KLASİK ÜSLUBUNU YANSITIYOR

Sanatsal stil açısından değerlendirildiğinde Athena heykelinin, İmparator Augustus Dönemi'ne (MÖ 27 – MS 14) ait birinci klasik üslubu yansıttığı belirtiliyor.

Antik Dönem'de önemli bir dokuma merkezi olan Laodikeia’da Athena’nın savaşçı kimliğinden ziyade dokuma yönünün ön plana çıktığı, tanrıça adına festivaller düzenlendiğinin yazıtlarla belgelendiği ifade ediliyor.

Tarihî keşif! 2 metrelik Athena heykeli gün ışığına kavuştu 4

Ayrıca, Batı Tiyatrosu sahne binasında yürütülen restorasyon çalışmalarının 2026 yılı başından itibaren kesintisiz şekilde sürdürüldüğü belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kütahya'da ışıkta bekleyen araca çarpan tır sürücüsü ağır yaralandıKütahya'da ışıkta bekleyen araca çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı
Ankara'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralıAnkara'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji Denizli antik kent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.