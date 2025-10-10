Tarih tekerrür mü edecek? GTA 6 ön sipariş tarihi ortaya çıkmış olabilir!

GTA 6 heyecanı her geçen gün artarken, oyun dünyasında yeni bir tartışma konusu gündemde: GTA 6 ön siparişlerin ne zaman başlayacağı. Rockstar Games henüz resmi bir açıklama yapmasa da, hayranlar geçmiş deneyimlerden yola çıkarak şirketin yine benzer bir takvim izleyebileceğini öne sürüyor.

TARİH TEKERRÜR EDEBİLİR

Bir kullanıcı, GTA 5 döneminde ön siparişlerin Kasım ayının ilk haftasında başladığını ve oyunun ilkbaharda piyasaya çıktığını hatırlatarak, Rockstar Games'in GTA 6'da aynı stratejiyi tekrarlayabileceğini düşünüyor. Yani GTA 6 ön siparişleri de Kasım ayının ilk pazartesi günü olan 3 Kasım 2025'te başlayabilir.

Bu tahmin kulağa mantıksız gelmiyor. Çünkü Rockstar, geçmişte işe yarayan bir pazarlama taktiğini yeniden uygulamayı tercih edebilir.

Son haftalarda çeşitli mecralarda sıkça dile getirilen bir diğer görüş de Kasım ayının “en uygun dönem” olduğu yönünde. Çünkü bu tarih, oyunun beklenen çıkış tarihi olan Mayıs 2025’in tam altı ay öncesine denk geliyor.

Yine de, tüm bunların yalnızca tahmin olduğunu ve Rockstar Games’ten hiçbir resmi açıklama gelmediğini vurgulamak gerekiyor.

Eğer tahminler doğru çıkar ve ön siparişler gerçekten önümüzdeki ay başlarsa, bu gelişme birçok başka hamlenin de tetikleyicisi olabilir. En başta üçüncü fragman yayınlanabilir, ardından da özel sürümler (Special Edition) duyurulabilir ve en önemli GTA 6 fiyat bilgisi kamuoyuyla paylaşılabilir.