Tarih verildi, geri sayım başladı: Yılın son kar yağışı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA DALGASINA DİKKAT!

Türkiye'ye Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor. Meteoroloji uzmanlarına göre pazar gecesinden itibaren ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının düşecek ve bazı bölgelerde kar yağacak.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi, Türkiye'ye son kez kutuplarda bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının geleceğini açıkladı. Gelecek hafta itibarıyla Marmara ve Karadeniz'in sahil kesimlerinde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması beklenmekte.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Antalya'nın doğu kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Aksu, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Bu gece saatlerinde, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün çevrelerinde beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek ve dağlık kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Siirt, Şırnak ve Bitlis'in çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, hortum, heyelan, kar yağışı alan yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)