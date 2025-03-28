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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon! İki ilçede harekete geçildi

28.03.2025 10:47
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Kütahya’da Jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik merkez ve Gediz ilçesinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon! İki ilçede harekete geçildi

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, merkez ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik icra edilen iki ayrı operasyonda, 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 2 adet sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kepçe ve 15 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen toplam 10 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarihi eser
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