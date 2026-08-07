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Tarihi eser kaçakçısı sert kayaya çarptı

Bursa’da 59 yaşındaki tarihi eser kaçakçısı şahıs elindeki tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeleri satmaya çalıştığı sırada, kimliğini gizleyen KOM personeli ile Nilüfer Çalı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu suçüstü yakalandı.

Tarihi eser kaçakçısı sert kayaya çarptı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde yaşandı. Tarihi eser kaçakçısı Mehmet S. (59), kendisini müşteri olarak tanıtan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele personeli ile buluştu. Şüpheli Mehmet S., KOM personeline 100 adet Bizans dönemine ait, 105 adet Roma dönemine ve 50 adet Helenistik dönemine ait olmak üzere toplam 255 adet tarihi sikkeyle beraber, 18 adet nitelikli objeyi satmaya çalıştığı esnada yakayı ele verdi. Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserlerin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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