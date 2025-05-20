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Tarihi hamam kalıntıları arasındaki süs balıklarını kaçak balık avlayanlara suç üstü

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde vatandaşlar, Bizans İmparatorluğu döneminden kalma içi su dolu tarihi hamam kalıntıları arasındaki süs balıklarını kaçak avlayanları kendi imkanlarıyla suçüstü yakalayıp jandarmaya teslim etti.Olay, ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Tarihi hamam kalıntıları arasındaki süs balıklarını kaçak balık avlayanlara suç üstü
Çiğdem Sevinç

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde vatandaşlar, Bizans İmparatorluğu döneminden kalma içi su dolu tarihi hamam kalıntıları arasındaki süs balıklarını kaçak avlayanları kendi imkanlarıyla suçüstü yakalayıp jandarmaya teslim etti.

Olay, ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup şüpheli, Bizans İmparatorluğu döneminden kalma içi su dolu tarihi hamam kalıntıları arasına kurdukları tuzaklarla kaçak süs balığı avladı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı jandarma ekiplerine bildirip şüphelileri kendi imkanlarıyla yakaladı. Bölge halkının ekipmanlarıyla birlikte suçüstü yakaladığı şüpheliler, Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekiplerince olay yerindeki ekipmanlara el konulurken, şüphelilere adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

(İHA)

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Eskişehir
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