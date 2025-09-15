HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tarihi Haydarpaşa Garı, Anadolu Yakası'nın yeni kültür ve sanat merkezine dönüşecek

İçerik devam ediyor
Enes Çırtlık

İstanbul’un simge yapılarından tarihî Haydarpaşa Garı, artık yalnızca trenlerin kalkış noktası değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da yeni durağı olacak.

Haydarpaşa'da başlatılan dönüşüm projesiyle tarihî gar, performans sanatlarından arkeolojiye kadar pek çok alanda Anadolu Yakası’nın en büyük kültür sanat merkezi haline gelecek. Haydarpaşa'daki tren taşımacılığı ise devam edecek.

Tarihi Haydarpaşa Garı, Anadolu Yakası nın yeni kültür ve sanat merkezine dönüşecek 1

BAKAN ERSOY: "PROJENİN AYRINTILARI YAKINDA AÇIKLANACAK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihî Haydarpaşa Garı'nda hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek sürece ilişkin bilgiler aldı.

Tarihi Haydarpaşa Garı, Anadolu Yakası nın yeni kültür ve sanat merkezine dönüşecek 2

Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda projenin tüm ayrıntılarını kısa süre içerisinde açıklayacaklarını vurguladı.

Ersoy paylaşımında şunları söyledi:

“Tarihî Haydarpaşa Garı, tren taşımacılığı sürerken kültürün ve sanatın da merkezi olacak! Tarihî yapıda başlattığımız büyük dönüşümü yerinde inceleyerek proje alanında sürece ilişkin bilgiler aldık. Anadolu Yakası'nı çok yakında yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturacağız. Projemiz hızla devam ediyor... Tarihî Haydarpaşa Garı'nda, gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler İstanbul'umuza kazandırılmış olacak. Anadolu Yakası’nın ilk Arkeoloji Müzesi'ne de yine Haydarpaşa’da hayat vereceğiz. Aynı zamanda bir Arkeopark'a dönüşecek olan Haydarpaşa, 2018’de başlayan kazılarda ortaya çıkan binlerce yıllık eserlere de ev sahipliği yapacak. Kısa süre içerisinde tüm ayrıntılarını paylaşacağımız proje Haydarpaşa'yı, kültür ve sanatla yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacak.”

Tarihi Haydarpaşa Garı, Anadolu Yakası nın yeni kültür ve sanat merkezine dönüşecek 3

ANADOLU YAKASI'NIN İLK ARKEOLOJİ MÜZESİ

Haydarpaşa’daki dönüşüm kapsamında Anadolu Yakası’nın ilk Arkeoloji Müzesi de burada hayata geçirilecek. Kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihî eserler bu müzede sergilenecek.

Tarihi Haydarpaşa Garı, Anadolu Yakası nın yeni kültür ve sanat merkezine dönüşecek 4

Haydarpaşa ayrıca bir Arkeopark olarak düzenlenecek ve tarihseverleri binlerce yıllık kalıntılarla buluşturacak.

Tarihi Haydarpaşa Garı, Anadolu Yakası nın yeni kültür ve sanat merkezine dönüşecek 5

TARİHÎ CAMİ İBADETE AÇIK KALACAK

Proje kapsamında Haydarpaşa Garı’nda mevcut olan cami de korunacak. Yapı, restorasyon sonrasında da ibadete açık şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Tarihi Haydarpaşa Garı, Anadolu Yakası nın yeni kültür ve sanat merkezine dönüşecek 6

Tarihi Haydarpaşa Garı, Anadolu Yakası nın yeni kültür ve sanat merkezine dönüşecek 7

Tarihi Haydarpaşa Garı, Anadolu Yakası nın yeni kültür ve sanat merkezine dönüşecek 8

Tarihi Haydarpaşa Garı, Anadolu Yakası nın yeni kültür ve sanat merkezine dönüşecek 9

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail basını dahi Netanyahu'yu Türkiye'ye karşı uyarıyor: "Bedeli ağır oluyor"İsrail basını dahi Netanyahu'yu Türkiye'ye karşı uyarıyor: "Bedeli ağır oluyor"
Bir yanda dava, bir yanda MYK! Kritik toplantı başladıBir yanda dava, bir yanda MYK! Kritik toplantı başladı

Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy Haydarpaşa Garı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.