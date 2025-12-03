HABER

Tarihi ilçe sis tabakası altında kaldı

Bolu’nun tarihi Mudurnu ilçesinde yoğun sis dağlarla kartpostallık manzaralar sundu.

Bolu’nun turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı’nın yüksek kesimlerinden, tarihi Mudurnu ilçesi görüntülendi. Sabah saatlerinde ilçeye çöken yoğun sis tabakasının arasından yükselen dağlar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kaynak: İHA

Bolu
