Tarihi ilçe sis tabakası altında kaldı

Bolu’nun tarihi Mudurnu ilçesinde yoğun sis dağlarla kartpostallık manzaralar sundu.
03.12.2025 15:30
Bolu’nun turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı’nın yüksek kesimlerinden, tarihi Mudurnu ilçesi görüntülendi. Sabah saatlerinde ilçeye çöken yoğun sis tabakasının arasından yükselen dağlar kartpostallık manzaralar oluşturdu.
