Tarihi kabirler, define arayan kişiler tarafından tahrip edildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi’nde bulunan Eski Şehir Mezarlığı’nda tarihi kabirler, define arayan kişiler tarafından tahrip edildi.

Mezarlıkta yapılan kontrollerde, Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının kırıldığı, bazı kabirlerin kazılarak talan edildiği belirlendi. Tarihi ve kültürel mirasa ait izlerin define avcıları tarafından zarar görmesi, hem mahalle halkının tepkisini çekti hem de büyük üzüntüye neden oldu.
Kazılar sonucu ortaya çıkan görüntülerde mezar taşlarının parçalandığı, tahrip edildiği ve toprağın eşelenerek açıldığı dikkat çekti. Kültürel mirasın korunması gerekirken, bu tür hoyratça müdahaleler "Geçmişe saygısızlık" olarak yorumlandı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken, definecilerin tarihi kabirlere verdiği zararın boyutlarının araştırıldığını bildirdi. Eski Şehir Mezarlığı’nda yaşanan bu durum, Tekirdağ’ın geçmişine ve tarihine karşı ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

(İHA)

