Tarihi kente bayram tatilinde ziyaretçi akını!

Bayram tatilinde Mardin, yerli turistlerin ilgisiyle karşılaştı. Kentteki tarihi ve kültürel mekanlar, ziyaretçilerin akınına uğradı.

Tarihi kente bayram tatilinde ziyaretçi akını!

Yağışlı havaya rağmen kente gelen turistler, müzeleri, kiliseleri, camileri ve tarihi meydanları gezerek tatillerini dolu dolu geçirdi. Turist Sibel Kocabıyık, Mardin’in kendisini etkilediğini belirterek, "Mardin çok güzel. Burası için derler ki gecesi gerdanlık, gündüzü seyranlık. Gerçekten de öyle. Birbirinden güzel tarihi yapıları ziyaret ettik. Birbirinden nefis yemeklerin tadına baktık. Büyük bir hüzünle ayrılacağız buradan ve tekrar tekrar buraya gelmek için sabırsızlıkla ve dört gözle bekleyeceğiz. Bence burası bir kültür mozaiği. Farklı dillerin, dinlerin buluştuğu, bir arada barış içinde yüzyıllardır yaşadığı çok kutsal ve kadim topraklardır. Mardin bu yüzden benim için çok özel bir bölge. İnşallah daha çok huzurla, mutlulukla gezelim ve gezdirelim’’ dedi.

Tarihi kente bayram tatilinde ziyaretçi akını! 1

"TURİZMDE YOĞUNLUK ERKEN BAŞLADI"

Tur rehberi Ali Karcı ise bölgedeki hareketliliği değerlendirerek, "Güneydoğu’da Mezopotamya’nın parlayan yıldızı Mardin. Buraya genelde eylül, ekim ve kasım aylarında turist yoğunluğu çok olsa da bu yıl sezonu erken açtık çünkü geçen yıl bölge halkından, işletmelerinden ve hem tarihi hem dini anlamda buranın değerlerinden herkes çok memnun ayrıldı. Bu yüzden de bölgeye bu yıl bir yoğunluk var. Geçen yıl 35 kişi ile sınırladığımız turlar bu yıl o kadar yoğun ki 50-55 kişi arasında değişmekte. Ve bu yıl sezonunu neredeyse 5-6 ay öncesinde açtık. Şu anda bayram sebebiyle burası yoğun ama bu yoğunluğun sebebi aslında geçen seneki memnuniyetin dönüşü. Bölge halkı doğallığını hiç bozmadan turizmi gayet önemseyerek çaba gösteriyor. Gelen misafirler de son derece memnun ayrılıyor’’ diye konuştu.

Tarihi kente bayram tatilinde ziyaretçi akını! 2

Kente ilk kez geldiğini anlatan Yasemin Yıldırım ise "Aslen Yozgatlıyım, Kayseri’den geliyorum. Tur acentesi ile geldim. Doğu bölgesine hiç gelmemiştim. Bu ilk gelişim. Genelde batıyı geziyordum. 1-2 defa yurt dışına da çıktım ama doğu muhteşemmiş. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Bundan sonra daha sık geleceğim, bu kesin. Muhteşem bir yer, her yer tarih.

Tarihi kente bayram tatilinde ziyaretçi akını! 3

Ben zaten tarihi çok severim. Tarihi müzeleri, kiliseleri, camileri, meydanları çok iyi. Rehberimiz de bizi bol bol gezdiriyor, görülebilecek her yeri gösteriyor. Ekstralar da yapıyor" şeklinde konuştu.

Tarihi kente bayram tatilinde ziyaretçi akını! 4

Tarihi kente bayram tatilinde ziyaretçi akını! 5

Tarihi kente bayram tatilinde ziyaretçi akını! 6

Tarihi kente bayram tatilinde ziyaretçi akını! 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

