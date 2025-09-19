HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tarihi konakta kundaklama şüphesi! 2 kişi tutuklandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı'nda çıkan yangına ilişkin kundaklama şüphesiyle 2 şüpheli tutuklandı.

Tarihi konakta kundaklama şüphesi! 2 kişi tutuklandı

Yangın, 18 Eylül gece saatlerinde Seyrancık Mahallesi'nde bulunan tarihi Keyvanlar Konağı'nda meydana geldi. Ahşap yapıya sahip binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm konağı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Tarihi konak, yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemelerde, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayla ilgili Y.Ç. ve O.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da kombi patlaması korkuttuSamsun'da kombi patlaması korkuttu
Kaçak kazı yapan 2 kişiye jandarmadan suçüstüKaçak kazı yapan 2 kişiye jandarmadan suçüstü

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.