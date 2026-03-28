Tarihi kule için mahkeme son noktayı koydu: Galata Kulesi'nin vakıf mülkiyeti değişmedi

İstanbul’da tarihi Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin davada karar çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kuleyi kendi adına tescil talebi mahkeme tarafından reddedildi. Kule, mazbut vakıf statüsünde Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek.

Mustafa Fidan

stanbul’un simge yapılarından biri olan Galata Kulesi ile ilgili mülkiyet tartışmasında yargı süreci sonuçlandı. İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tapu iptal ve tescil talebi reddedildi.

VAKIF KAYITLARI ŞÜPHEYE YER BIRAKMIYOR

Galata Kulesinin, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesi’nde yer aldığı, 1900 tarihli tapu ve 12 Haziran 1943 tarihli kadastro kayıtlarında “Kule-i Zemin Vakfı” olarak geçtiği belirlendi. Aynı vakfa ait kayıtların yalnızca tapu ile sınırlı olmadığı, temessük kayıtları başta olmak üzere çok sayıda arşiv belgesinde de kuleye ilişkin vakıf kaydının açık şekilde yer aldığı tespit edildi. Söz konusu vakfın 1923 yılında mazbut vakıflar arasına alındığı ve bu tarihten itibaren yapının, mevzuat gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare ve temsil edildiği belirlendi.

KORUMA KARARI VE VAKIF ADINA TESCİL SÜRECİ

Galata Kulesi ve çevresi, İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24 Aralık 2009 tarihli kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30'uncu maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, kule 13 Mayıs 2019 tarihinde 5100 yevmiye numarasıyla mazbut “Kule-i Zemin Vakfı” adına tescil edildi.

MAHKEME KARARIYLA STATÜ NETLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada, kulenin Belediye adına tescili talep edildi. Ancak mahkeme, mevcut vakıf kayıtları, arşiv belgeleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirme yaparak davanın reddine hükmetti. Kararla birlikte Galata Kulesi’nin mazbut vakıf statüsünde olduğu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmeye devam edeceği hukuken kesinlik kazandı.

