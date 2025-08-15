HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tarihi Putin-Trump zirvesi öncesi 'SSCB' damgası! Herkes Lavrov'un kıyafetini konuşuyor... Mesaj mı?

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Tüm dünya bugün gerçekleşecek olan ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmeye kilitlenirken; tarihi görüşmenin yapılacağı Alaska'da kaydedilen bir görüntü olay oldu. Görüşme için Alaska'ya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un üzerindeki "SSCB" yazılı sweatshirt giymesi, dünya basınının ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tüm dünyanın merakla beklediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi, bugün ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde gerçekleşecek.

10 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

Rusya Devlet Başkanı Putin, 10 yıl aradan sonra ilk kez ABD'ye gitmesi tüm dünyanın bir numaralı gündem maddelerinden olurken; Elmendorf-Richardson Üssü'nde yapılacak görüşmede ana konu, Ukrayna krizinin çözümü olacak. İki lider bölgesel meseleleri de istişare edecek.

Tarihi Putin-Trump zirvesi öncesi SSCB damgası! Herkes Lavrov un kıyafetini konuşuyor... Mesaj mı? 1

LAVROV'UN 'SSCB' SÜRPRİZİ OLAY OLDU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Alaska'ya üzerinde "SSCB" (CCCP) yazılı bir sweatshirt giyerek geldi. Lavrov'un tercih ettiği kıyafet "mesaj mı verdi?" sorularını beraberinde getirirken; bir anda söz konusu fotoğraf kareleri sosyal medyada yayıldı.

Tarihi Putin-Trump zirvesi öncesi SSCB damgası! Herkes Lavrov un kıyafetini konuşuyor... Mesaj mı? 2

LAVROV'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirvede müzakerelerin başarısızlığa uğrayabileceği ihtimaline ilişkin, "Biz asla tahminde bulunmayız." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Alaska'da gazetecilerin, Trump'ın müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğu yönündeki ifadeleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Tarihi Putin-Trump zirvesi öncesi SSCB damgası! Herkes Lavrov un kıyafetini konuşuyor... Mesaj mı? 3

Lavrov, "Biz asla tahminde bulunmayız. Argümanlarımızın net ve anlaşılır bir duruşumuzun olduğunu biliyoruz. Bunu izah edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyaretleri sırasında çok şey yapıldığına işaret eden Lavrov, gerek Rusya Devlet Başkanı Putin'in gerekse ABD Başkanı Trump'ın adına Witkoff'un da bunu söylediğini hatırlattı.

Lavrov, "Umarım yarın bu faydalı sohbete devam ederiz." diye konuştu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Istakoz sonrası yine gündemde… Fuat Uğur’dan bomba iddia: Şebnem Bursalı, Murat Kapki’ye ödül verdirdi! Milyonlarca TL harcandıIstakoz sonrası yine gündemde… Fuat Uğur’dan bomba iddia: Şebnem Bursalı, Murat Kapki’ye ödül verdirdi! Milyonlarca TL harcandı
Esenyurt’ta komşular arasındaki kavga sokağa taştı: Hakaretler havada uçuştuEsenyurt’ta komşular arasındaki kavga sokağa taştı: Hakaretler havada uçuştu

Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin Donald Trump Sergey Lavrov SSCB abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken fotoğraf çekildik

Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken fotoğraf çekildik

Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldürdüler!

Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldürdüler!

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.