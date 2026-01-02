HABER

Tarihi Süleymaniye Mahallesinden kar manzaraları

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi kar yağışının ardından dronla görüntülendi.

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan ve yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rumların bir arada yaşaması nedeniyle ‘hoşgörü merkezi’ olarak nitelendirilen tarihi Süleymaniye Mahallesi, kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere sahne oldu.
İl merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan ve çok sayıda tarihi eserin zamana direnerek ayakta kaldığı mahalle, ağaç dallarını kaplayan kar taneleriyle adeta pamuk tarlasını andırdı.
Cami ile kilisenin yan yana bulunduğu, çok sayıda hamam ve ev kalıntısının yer aldığı, şehre adını veren "gümüş" madenlerinin yüzyıllar boyunca işletildiği mahallede, tarihten bugüne miras kalan camisiz minareler ve tarihi yapılar karla birlikte görsel bir şölen sundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

