Tarihin en ince iPhone'u olması bekleniyor! iPhone 17 Air'ın fiyatı hakkında çarpıcı iddia

Akıllı telefon dünyasında her yeni iPhone serisi büyük bir heyecan yaratırken, bu yılın en çok merak edilen modellerinden biri de tarihin en ince iPhone'u olması beklenen iPhone 17 Air oldu. Apple’ın geçen yıl iPhone 16 Plus’ın yerini alacak şekilde hazırladığı bu model, hem fiyatlandırması hem de donanım detaylarıyla teknoloji gündeminde şimdiden geniş yer buluyor. İşte iPhone 17 Air ve diğer modellerle ilgili ortaya çıkan tüm yeni bilgiler…

IPHONE 17 AIR FİYATI HAKKINDA ÇARPICI İDDİA

Webtekno'da yer alan habere göre, Apple’ın yeni telefonu iPhone 17 Air için fiyat listesi yavaş yavaş netleşiyor. Sızdırılan bilgilere göre telefonun 256 GB’lık başlangıç modeli 1.099 dolar olacak. En yüksek depolama seçeneği olan 1 TB’lık modelin fiyatı ise 1.499 dolara kadar çıkacak.

Apple, geçen yılki iPhone 16 Plus’ın yerine gelecek iPhone 17 Air’i üç farklı depolama seçeneğiyle sunmaya hazırlanıyor. 256 GB’lık modelin fiyatı 1.099 dolar olacak. 512 GB’lık versiyon 1.299 dolara çıkarken, 1 TB’lık en üst model ise 1.499 dolara satılacak. Serinin standart iPhone 17 modeli ise 128 GB depolama ile 799 dolardan başlayacak.

SEVKİYATLARIN %3,5 ARTMASI BEKLENİYOR

Pro ve Pro Max modelleri artık 256 GB depolamayla geliyor ve önceki seriye göre fiyatlarda 50–100 dolarlık bir artış olacak. Rapora göre iPhone 17 ve 17 Air’de Apple’ın yeni A19 çipi kullanılacakken, Pro serisi ise A19 Pro işlemcisiyle çıkacak. Aynı zamanda Air, Pro ve Pro Max modellerinde 12 GB RAM bulunacak. Standart iPhone 17’de ise yine 8 GB RAM olacak. Tüm seride 120 Hz ProMotion ekranların yer alacağı da kesinleşmiş durumda.

iPhone 17 serisinin sevkiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık %3,5 artması bekleniyor. Apple’ın 9 Eylül’de yapacağı “Awe dropping” etkinliğinde tanıtılması planlanan modellerin ise 19 Eylül’den itibaren satışa çıkacağı tahmin ediliyor.