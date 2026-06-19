Tarım arazisi küle döndü

Balıkesir’in Gönen ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında 13 dönümü biçilmemiş olmak üzere toplam 24 dönüm arpa tarlası yanarak küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler çevre tarlalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Hasanbey Mahallesi’nde bulunan tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Tarladan alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede ulaşan 2 itfaiye aracı ve 5 personelden oluşan itfaiye ekibi, alevli şekilde yanan araziye hızla müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda yangın diğer tarım arazilerine yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Meydana gelen olayda 13 dönüm biçilmemiş arpa ile 11 dönüm arpa sapı yanarak zarar gördü.

Alevlerin tamamen bastırılmasının ardından bölgede detaylı soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangının kesin çıkış sebebi için inceleme başlatıldı.