HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tarım Bakanlığı duyurdu! Ahırda bulundu, vatandaşlara yedirilecekti: Mide bulandıran görüntü

İçerik devam ediyor
Cansu Akalp

Kayseri'de yapılan denetimler sonucu ortaya çıkan görüntü mide bulandırdı. Melikgazi'de Gıda denetimi yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, ahırın içinde 1.5 ton mühürsüz ve uygunsuz et bulunduğunu paylaştı. Ahırda bulunan etler vatandaşlara yedirilecekti. İşte mide bulandıran görüntüler...

Kayseri'deki görüntüler 'pes' dedirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri Melikgazi’de yapılan denetimler sonucu 1.5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ahırda bulunan etler vatandaşlara yedirilecekti. Paylaşılan görüntüler mide bulandırdı.

Tarım Bakanlığı duyurdu! Ahırda bulundu, vatandaşlara yedirilecekti: Mide bulandıran görüntü 1

"1.5 TON MÜHÜRSÜZ ET TESPİT EDİLDİ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri Melikgazi’de Gıda Denetim Ekiplerimizin yaptığı denetimler neticesinde, bir ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir.

Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir." denildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
OpenAI'dan dikkat çeken ChatGPT araştırması: Sonuçlar çok ilginç!OpenAI'dan dikkat çeken ChatGPT araştırması: Sonuçlar çok ilginç!
Banka kartını arkadaşına verdi, olanlar oldu! Üniversiteli gence 100 yıllık hapis şoku Banka kartını arkadaşına verdi, olanlar oldu! Üniversiteli gence 100 yıllık hapis şoku

Anahtar Kelimeler:
Kayseri denetim gıda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.