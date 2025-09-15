Tarım Bakanlığı duyurdu! Ahırda bulundu, vatandaşlara yedirilecekti: Mide bulandıran görüntü

Kayseri'deki görüntüler 'pes' dedirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri Melikgazi’de yapılan denetimler sonucu 1.5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edildiğini açıkladı.

Ahırda bulunan etler vatandaşlara yedirilecekti. Paylaşılan görüntüler mide bulandırdı.

"1.5 TON MÜHÜRSÜZ ET TESPİT EDİLDİ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri Melikgazi’de Gıda Denetim Ekiplerimizin yaptığı denetimler neticesinde, bir ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir.

Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir." denildi.