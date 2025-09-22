HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tarım müdürlüğü personeli, aracında kalbinden bıçaklanmış halde bulundu

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ünde ziraat teknikeri olarak görev yapan Ahmet Unurlu (58), dağlık alandaki aracında kalbinden bıçaklanmış şekilde ölü bulundu.Olay, sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Tarım müdürlüğü personeli, aracında kalbinden bıçaklanmış halde bulundu
Cansu Akalp

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ünde ziraat teknikeri olarak görev yapan Ahmet Unurlu (58), dağlık alandaki aracında kalbinden bıçaklanmış şekilde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dağlık alanda park halindeki bir aracın içinde bir şahsı hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde araç içerisinde kalbinden bıçaklanmış halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kişinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli olduğu belirlendi
Jandarma ekiplerinin soruşturması neticesinde hayatını kaybeden şahsın, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Oğuzeli İlçe Tarım Müdürlüğü’nde ziraat teknikeri olarak çalışan Ahmet Unurlu olduğu tespit edildi. Unurlu’nun cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Tarım müdürlüğü personeli, aracında kalbinden bıçaklanmış halde bulundu 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte Erdoğan'ın masasındaki 5 aşamalı modelİşte Erdoğan'ın masasındaki 5 aşamalı model
Antalya'da iş yerinde patlama: 3 yaralı 1 can kaybıAntalya'da iş yerinde patlama: 3 yaralı 1 can kaybı

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.