Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Tekirdağ'daki yangınlarla ilgili açıklama: "Müdahalemiz devam ediyor"

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman yangını nedeniyle Çanakkale-Malkara Otoyolu ulaşıma kapatıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangın ise kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durumu aktarmak üzere kameraların karşısına geçti.
Bakan Yumaklı şu bilgileri aktardı;
"Biz yangınlarla ilgili her zaman olduğu gibi açık ve şeffaf şekilde, doğru zamanda doğru açılamaları yapıp vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Şarköy'e, Tekirdağ'a geçmiş olsun diyorum. İnşallah hem Tekirdağ hem Balıkesir'deki yangınlarla ilgili güzel haberleri size vereceğiz.
Yangınların çıkma sebepleriyle ilgili açılamayı daha sonra yapacağız. Çünkü söylediğimiz anlık açıklamalar manipüle ediliyor. İçişleri Baknalığı'nın bize verdiği bilgilere istinaden bir rapor hazırlayıp, Ekim ayı gibi genel bir bilgilendirme olarak kamuoyu ile paylaşacağız."
(AA)
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