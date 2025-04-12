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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yer yer sıcaklığın -15 dereceye düştüğü son 3 günde bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini belirtti. Yumaklı, "Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık
Mustafa Fidan

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde ardı ardına yaşanan don felaketlerine dikkat çekerek, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklıklarının kaydedildiğini söyledi.

X hesabından açıklama yapan Yumaklı, "Mart ve Nisan aylarında, ama özellikle son 3 günlük dönemde (10-11-12 Nisan) hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu don, kar yağışı, dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Yer yer sıcaklığın esk 15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu olumsuz hava koşulları sonucu, maalesef 2014’te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık" dedi.

"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA YER ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakanlık olarak günlerdir olumsuz etkiyi en aza indirmek için 7/24 sahada ve üreticilerin yanında olduklarını ifade eden Yumaklı, "Bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor. Don ve doludan etkilenen üreticilerimiz; Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerimize, sigortalı üreticilerimiz de ALO TARSİM 172 ihbar hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilirler. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, son yılların en geniş alanı kapsayan bu don olayı sonrasında da üretimin devamlılığını sağlamak üzere üreticilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Tekraren üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim memleketimizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
tarım gıda soğuk hava dalgası
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