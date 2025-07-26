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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Ankara, Antalya ve Mersin'deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altında"

Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, devam eden ve söndürülen orman yangınlarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Basın toplantısında konuşan ve Ankara Eymir yangınının kontrol altına alındığını, Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyuran Yumaklı, "Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Ankara, Antalya ve Mersin'deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altında"
Mustafa Fidan

Türkiye'de farklı şehir ve bölgelerde devam eden orman yangınlarıyal mücadele hem karadan hem havadan devam ediyor. Kameralar karşısına geçen Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, son bilgileri aktardı.

SÖNDÜRÜLEN VE KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan Yumaklı, Ankara Eymir yangınının kontrol altına alındığını, Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Ankara, Antalya ve Mersin deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altında" 1

"ÇOK RİSKLİ OLARAK İFADE ETTİĞİMİZ BÖYLE BİR GÜNDE..."

Önceki gün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporunu paylaşarak, "Meteoroloji'nin bugün yayımladığı bilgi bizi daha büyük endişeye sevk etti. Daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız" fadesini kullanan Yumaklı, bugünkü basın toplantısında bu durumu değerlendirdi.

Yumaklı, "Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"HİÇ BİR BEDEL YANGIN SÖNDÜRMENİN EN İYİ YOLU..."

Yangınlarla ilgili son bilgileri aktaran Bakan Yumaklı, vatandaşlara seslenerek dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi;

"Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak orman yangınlarına karşı gözkyüzünde uçaklarımız, helikopterlerimiz ve insansız hava araçlarımızla; karada 7/24 görev yapan orman kahramanlarımızla, kara araçlarımızla, AFAD, valilik, devlet kurumlarımız ve STK'larımızla; ne gerekiyorsa o şekilde sahadayız.

Biz hazırız ama aslında en iyi, hiç maliyetsiz, hiç bir bedel yangın söndürmenin en iyi yolu bu yangınların çıkmamasını sağlamaktır. Tüm vatadanşalrımızdan olağanüstü bir hassasiyet bekliyoruz. Bahçede yakılan mangal, sigara izmariti, anız yakılması, ormanlık alanların yakınına atılan çöpler ve benzeri ne yazık ki potansiyel bir yangın unsudur. Tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız böyle şeyler yapmaması, yapanları da uyarmasıdır. En ufak bir duman ya da yangın şüphesinde 112'yi aramalarını istiyoruz Yeşil Vatan dediğimiz servetimiz bizim vatanımız, toprağımız, milli emanetimizdir"

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antalya yangın Ankara orman yangını İbrahim Yumaklı
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