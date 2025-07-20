Bakan Yumaklı'dan tüm vatandaşlara hayati uyarı! Bu haftaya dikkat: 'Vatana kurşun sıkmaktan farkı yok'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde önümüzdeki hafta sıcaklıkların 6-12 derece artmasının, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmesinin ve kuvvetli rüzgarların etkili olmasının beklendiğini belirterek bu durum orman yangını riskini en üst seviyelere taşıdığı için tüm vatandaşlara en üst düzeyde duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

“Meteorolojik veriler doğrultusunda önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıkların 6-12 derece artması, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmesi ve kuvvetli rüzgarların etkili olması, orman yangını riskini en üst seviyelere taşıyor. Bu hayati mücadelede, vatandaşlarımızın en üst düzeyde duyarlılık göstermesini önemle rica ediyoruz.”

Bakan Yumaklı, yaptığı sosyal medya paylaşımında, önümüzdeki hafta daha da artması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

BAKAN YUMAKLI'NIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Paylaşımında, “Meteorolojik veriler doğrultusunda önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıkların 6-12 derece artması, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmesi ve kuvvetli rüzgarların etkili olması, orman yangını riskini en üst seviyelere taşıyor” ifadelerini kullanan Yumaklı, orman yangınlarına sebebiyet vermenin, vatana kurşun sıkmaktan farkı olmadığını her fırsatta vurguladıklarını hatırlattı.

"GELECEĞİMİZİ, NEFESİMİZİ, UMUDUMUZU HEP BİRLİKTE KORUYALIM"

Bakan Yumaklı, tarihin en güçlü hava-kara filosu ve orman kahramanları ile Yeşil Vatan’ı var güçleriyle savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak şu uyarılarda bulundu: “Bu hayati mücadelede, vatandaşlarımızın en üst düzeyde duyarlılık göstermesini önemle rica ediyoruz. Bir kez daha hatırlatıyoruz; anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, sigara izmaritini yere atmayalım, atıkları doğaya değil çöp kutularına atalım, tarım makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en küçük bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım. Geleceğimizi, nefesimizi, umudumuzu hep birlikte koruyalım.”