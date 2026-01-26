Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Ulaş Baharözü Barajı’nda su tutuldu

Sivas'a baraj müjdesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Toplamda 160 milyon TL'lik yatırımla yapılan Ulaş Baharözü Barajı’nda su tutuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada barajın 944 bin metreküp depolama kapasitesinin olacağı belirtildi. Barajla beraber 2 bin 450 dekar arazi de suyla buluşmuş olacak.
Bakanlığın barajla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde;
💧 Sivas’ın bereketine bereket katacak Ulaş Baharözü Barajı’nda su tutuldu.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 26, 2026
🏗️ 160 milyon TL yatırımla şehrimize kazandıracağımız baraj,
📊 944 bin m³ depolama kapasitesiyle
🌾 2.450 dekar tarım arazisini can suyuyla buluşturacak.
🤝 Sivas’ımıza ve bölgemize hayırlı, bereketli… pic.twitter.com/kYSWIWPF9F
