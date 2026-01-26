HABER

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Ulaş Baharözü Barajı’nda su tutuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ulaş Baharözü Barajı’nda su tutulmaya başlandığını duyurdu. Barajın 2 bin 450 dekar tarım arazisine su ulaştırması bekleniyor.

Ufuk Dağ

Sivas'a baraj müjdesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Toplamda 160 milyon TL'lik yatırımla yapılan Ulaş Baharözü Barajı’nda su tutuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada barajın 944 bin metreküp depolama kapasitesinin olacağı belirtildi. Barajla beraber 2 bin 450 dekar arazi de suyla buluşmuş olacak.

Bakanlığın barajla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde;

