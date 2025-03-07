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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Tunceli'de '2 bin tavuk itlaf edildi' iddialarına yanıt! "Tamamen dezenformasyondan ibaret"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
07.03.2025 11:43
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşıma sokulan "Tunceli'de 2 bin yerli ırk yumurtlayan tavuğun gerekçesiz şekilde itlaf edildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Tunceli'de '2 bin tavuk itlaf edildi' iddialarına yanıt! "Tamamen dezenformasyondan ibaret"

Genel Müdürlük, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Tunceli'de 2 bin yerli ırk yumurtlayan tavuğun gerekçesiz şekilde itlaf edildiği" yönündeki paylaşımların "tamamen dezenformasyondan ibaret olduğu" ve "kamuoyuna yalan bilgiler verdiği" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, hayvan hastalıklarının bulaşmasında kontrolsüz kanatlı hayvan hareketlerinin büyük etkisinin olduğu, bu kapsamda Bakanlık olarak vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları için kanatlı hayvan sevkiyatlarında denetimlerin ve çalışmaların sıfır toleransla sürdürüldüğü vurgulandı.

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PÜLÜMÜR’DEKİ DENETİMDE BELGESİZ HAYVAN TAŞIYAN ARACA MÜDAHALE EDİLDİ

Sosyal medyada dolaşıma sokulan konuyla ilgili bilgi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli ili Pülümür ilçesinde, 19 Şubat tarihinde, Jandarma kontrol noktasında yapılan denetimde H.U. yönetimindeki araç durdurulmuş, 1000 kanatlı hayvan olduğu kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilmiştir. Pülümür İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince yapılan incelemede kanatlı hayvanların veteriner sağlık raporu ve dezenfeksiyon belgeleri olmadan sevk edildikleri tespit edilmiştir. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, hayvan sahibine, kanatlı hayvanları belgesiz olarak sevk ettiği ve hayvanlara ait menşe belgelerini ibraz edemediği için 21 bin 6 lira idari para cezası uygulanmış, söz konusu hayvanlar da itlaf edilerek uygun koşullarda gömülmüştür. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Tarım ve Orman Bakanlığı tavuk
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