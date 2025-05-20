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Tarla süren babasının kullandığı traktörün altında kalan Nur ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan Nur B. (7), ağır yaralandı.

Tarla süren babasının kullandığı traktörün altında kalan Nur ağır yaralandı

Olay saat 18.00 sıralarında kırsal Paşaören Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. Eşi ve küçük kızı Nur B.’yi yanına alan Mehmet B., yönetimindeki 16 BBC 479 plakalı traktörle tarla sürmeye gitti. İddiaya göre Mehmet B., tarlayı sürdüğü sırada geri manevra yapınca kızı Nur'u fark etmeyerek üzerinden geçti.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuk ilk tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)
Bu içerik DHA tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası hastane
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