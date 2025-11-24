HABER

Tarlada çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde anız kalıntılarının olduğu arazide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde anız kalıntılarının olduğu arazide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çelik köyü kırsalında anız kalıntıları tutuştu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki tarım arazilerini tehdit etti.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Adıyaman
