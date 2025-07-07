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Tarlasında çalışan çiftçiye saldırmıştı! Manavgat'taki aslanın hayvanat bahçesinden kaçtığı görüntüler ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesinden kaçan aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Aslana karşı koyan Süleyman Kır, ölümden dönmüştü. Aslanın hayvanat bahçesinden kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Aslanın kafesinin üst kısmını kırarak kaçtığı öğrenildi.

Tarlasında çalışan çiftçiye saldırmıştı! Manavgat'taki aslanın hayvanat bahçesinden kaçtığı görüntüler ortaya çıktı

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarındaki hayvan parkından dün saat 03.21'de kaçan "Zeus" isimli aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Ormanlık alana yönelen aslan, hayvanat bahçesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince koordineli şekilde çevrilerek etkisiz hale getirilmişti.

Tarlasında çalışan çiftçiye saldırmıştı! Manavgat taki aslanın hayvanat bahçesinden kaçtığı görüntüler ortaya çıktı 1

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise aslanı canlı yakalamanın mümkün olmadığı bildirilmiş, hayvanın kaçtığı işletme hakkında adli işlem ve soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti. Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün hayvan parkını mühürlemişti.

Tarlasında çalışan çiftçiye saldırmıştı! Manavgat taki aslanın hayvanat bahçesinden kaçtığı görüntüler ortaya çıktı 2

KAFESİN ÜST KISMINI KIRIP KAÇMIŞ

Aslanın hayvanat bahçesinden kaçtığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Öte yandan, aslanın kafesinin üst kısmını kırarak kaçtığı, birlikte kaldığı dişi aslanın ise bir süre önce öldüğü öğrenildi.

DENETİM YAPILDI

Manavgat Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve maliye ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren ve dün mühürlenen "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesine geldi.

Tarlasında çalışan çiftçiye saldırmıştı! Manavgat taki aslanın hayvanat bahçesinden kaçtığı görüntüler ortaya çıktı 3

Her ekip alanlarıyla ilgili denetimlerde bulunurken, daha sonra işletmeyle ilgili rapor hazırlanacağı belirtildi.

Tarlasında çalışan çiftçiye saldırmıştı! Manavgat taki aslanın hayvanat bahçesinden kaçtığı görüntüler ortaya çıktı 4

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat aslan
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