Tarlasında öldürülen muhtarın katil zanlısı yakalandı

Manisa’nın Selendi ilçesinde, tarlasında husumetli olduğu muhtarı silahla öldüren katil zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı.Olay, Selendi’ye bağlı Avlaşa bölgesinde meydana geldi.

Olay, Selendi’ye bağlı Avlaşa bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Cahan (50), arazisini traktörüyle sürmeye başladı. Tarlasında çalıştığı sırada Cahan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Niyazi Cahan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri yürüttükleri çalışmada saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği şüphesiyle Niyazi Cahan’la aralarında daha önce husumet bulunan İ.K. ve M.K.’yi gözaltına aldı.

Karakoldaki ifadesinde İ.K., olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. İ.K. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

