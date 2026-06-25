Tarsus’ta saman balyaları alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, harman sırasında çalışan patoz makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı ileri sürülen yangın, tarlada bulunan saman balyalarına sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tonlarca saman balyası yanarak zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA