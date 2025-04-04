Tartışma büyüdü kavgaya dönüştü... Kocasını boğazından 10 santimetre kesti!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kayıboyu Mahallesi Çınar 1 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Hülya A. ile eşi Reşit A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hülya A., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçağı eşinin boğazına sapladı. Reşit A. yaralanırken, komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10 SANTİMETRELİK KESİK OLUŞTU

Boğazında 10 santimlik kesi oluşan Reşit A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Reşit A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 1 çocuk annesi Hülya A. olay yerinde gözaltına alındı. Çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve sık sık kavga ettikleri öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

(DHA)