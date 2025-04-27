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Tartışma büyüyor! CHP lideri Özel yarını işaret etti: "AK Partili belediyeleri tek tek ilan edeceğim"

Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki bavullarından çıkan jammerlar üzerinden başlayan tartışma devam ediyor. CHP lideri Özel, "Jammer cihazları dönüp bakın diğer programlarda da var. Jammer, İmamoğlu'nun korumasının sorumluluğundadır." dedi. Özel açıklamasının devamında "Pazartesi ilan edeceğim, hangi belediyeler ihaleyle jammer almış. AK Partili belediyeleri tek tek ilan edeceğim." dedi.

Tartışma büyüyor! CHP lideri Özel yarını işaret etti: "AK Partili belediyeleri tek tek ilan edeceğim"
Recep Demircan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra açıklama yaptı. Başlayan 'jammer' tartışmasıyla ilgili açıklama yapan Özel "Jammer cihazları dönüp bakın diğer programlarda da var. Jammer, İmamoğlu'nun korumasının sorumluluğundadır. Pazartesi ilan edeceğim, hangi belediyeler ihaleyle jammer almış. AK Partili belediyeleri tek tek ilan edeceğim" dedi.

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Özel'in açıklamasından satır başları:

"SAVAŞ DA BİLE EŞLERE VE ÇOCUKLARA DOKUNMAZLAR"

"Bizim ödümüz kopar hak etmediğimiz birini göreve getirmeye. Şimdi öyle bir süreç yönetiliyor ki teker teker isim verip ailesini hedef gösterme niyetinde değilim. Eşlerin çocukların, gelinlerin hangi özel alanlarla meşgul olduklarını hepimiz biliyoruz. O yüzden kişi kendinden bilir işi. Savaşta bile eşlere ve çocuklara dokunmazlar. Eğer bir eşin birey olarak suçu varsa o başka bir şey ama siz bir eşi yargılayacaksınız, onun cezaevinde tutacaksınız sonra eşi olduğu için hanımefendiyi çocuğun gözü önünde alacaksınız ve eşine sorduğunuz soruları soracaksınız.

"BUNUN RÖVANŞINI ALMAYIZ"

Ortada yeni bir şey olmadığı belli. Çocuklarla eşlerle uğraşmak namertliktir. Burada çok önemli nokta var. Eşle ve çocukla uğraşmak namertliktir. Bizim kitabımızda bunun rövanşı bile olmaz. Erdoğan ve Erdoğan'a yakın olanlar rahat etsin, bunun rövanşını almayız.

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Ekrem İmamoğlu arkamızdaki cezaevinde. Bir şeyin intikamını alıyorsan alıyorsun. Suçu ne seni yenmek. Vallahi de billahi de teslim olmuyoruz.

İMAMOĞLU İLE İLGİLİ İDDİAYA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığından çekilemez. Ne ben ne de başka birisi. Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Biz Erdoğan'dan İmamoğlu için özgürlük dileneceğiz ve adaylık vereceğiz... Herkes aklını başına alsın orada burada yorum yaparken.

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Buradan Türkiye'ye ilan ederim ki benim de Erdoğan'ın da İmamoğlu'nun da koruma ekibi var. Zorunlu koruma ekibi var. Ben bir salona gireceksem orada bir kamera varsa koruma ekibi gidip kamerayı kapatıyor, aldığı eğitimden dolayı. Utanmadan sıkılmadan İmamoğlu gizli bir şey yapacaklarmış da kapatıyorlar. Benim de gireceğim salonda Erdoğan'ın da katıldığı salonda kameralar kapatılıyor.

"PAZARTESİ İLAN EDECEĞİM"

Jammer cihazları dönüp bakın diğer programlarda da var. Jammer, İmamoğlu'nun korumasının sorumluluğundadır. Pazartesi ilan edeceğim, hangi belediyeler ihaleyle jammer almış. AK Partili belediyeleri tek tek ilan edeceğim."

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Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
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