Tartışma cinayetle bitti: Avukat, otel sahibi baba ile oğlunu vurarak öldürdü

Van'da bir otelde çıkan tartışmada avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürdü. Avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alınırken, cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

OTEL SAHİBİ BABA İLE OĞLUNU VURDU

Olay, saat 03.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

OTEL SAHİBİ BABA İLE OĞLUNU VURDU

Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

Baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı.

Tartışma cinayetle bitti: Avukat, otel sahibi baba ile oğlunu vurarak öldürdü 1

Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

