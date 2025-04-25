Tartışma yaratacak sezaryen ve çocuk çıkışı! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HaberTürk'te katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. 37 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyuran Bakan Memişoğlu, 'normal doğum' ve sezaryen tartışmaları hakkında da konuştu.
Tıp merkezlerinde planlı sezaryen doğum yapılamayacağını belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Siz tıp merkezlerinde planlı, davulla zurnayla sezaryen yapamazsınız" ifadelerini kullandı.
Memişoğlu, asla kadınların özgürlüğünü kısıtlamayı düşünmediklerinin altını çizdi ve “Doğal olan normal doğumdur. Sezaryen bir ameliyat, doğum şekli değil” dedi.
Tıp merkezlerinin normal hasta yatağı olmayan yerler olduğunu belirten Memişoğlu, bu merkezlerde sadece gözlem yatağı bulunduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı’nın normal doğumu teşvik için eylem planı hazırladığını açıklayan Memişoğlu, planın 10 maddesinden 6’sının hayata geçirildiğini bildirdi. Memişoğlu, dünyada ortalama sezaryen oranının yüzde 15 olduğunu açıkladı, Türkiye’de bu oranın yüzde 61’e çıktığını da söyledi.
Aile Yılı vurgusu yapan Memişoğlu, "Bir toplumun temelini aile oluşturu. Aileyi de anne, baba ve çocuklar oluşturdu. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" dedi.
Bakan Memişoğlu, üç çocuğu olduğunu ve kardeşlerin hayatta çok önemli olduğunu belirterek “Çocuklarınızı kardeşsiz bırakmayın” çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun 'sezaryen' ve 'çocuk' çıkışı sosyal medyada gündem yarattı.
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