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Tartışma yaratan karikatüre İmamoğlu ve Yavaş'tan sert tepki! "Aynı hataların tekrarına izin veremeyiz"

LeMan Dergisi'nin 26 Haziran tarihli sayısında yayımlanan karikatürün Hz. Muhammed'i tasvir ettiği söylemlerinin ardından dergiye tepkiler çığ gibi büyüdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, LeMan dergisindeki karikatür nedeniyle dini değerlere yönelik saygısızlığa sert tepki gösterdi.

Tartışma yaratan karikatüre İmamoğlu ve Yavaş'tan sert tepki! "Aynı hataların tekrarına izin veremeyiz"
Çiğdem Sevinç

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürler yayınlayan LeMan dergisini kınadığını açıkladı.

İmamoğlu söz konusu olay hakkında sosyal medya platformu X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir paylaşım yaptı.

Tartışma yaratan karikatüre İmamoğlu ve Yavaş tan sert tepki! "Aynı hataların tekrarına izin veremeyiz" 1

İŞTE O PAYLAŞIM:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Hz. Musa’ya (a.s) yapılan hadsizliği kınıyorum.

Karikatürde Gazze’deki zulme dikkat çekilmek istendiği ifade edilse de kullanılan yöntem inançlı insanların kalbini kırmış, derin bir hassasiyet yaratmıştır.

Bu tür hassasiyetler üzerinden toplumumuzu kışkırtmaya, çatışma ortamı yaratmaya çalışan provokatörlere ise asla geçit verilmemelidir. Türkiye, geçmişte bu tür kışkırtmaların acı sonuçlarını yaşamış bir ülkedir. Aynı hataların tekrarına izin veremeyiz.

Sağduyuyu korumak, inançlara saygıyı savunmak ve toplumsal barışımızı her türlü tahrikten uzak tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Tartışma yaratan karikatüre İmamoğlu ve Yavaş tan sert tepki! "Aynı hataların tekrarına izin veremeyiz" 2

MANSUR YAVAŞ’TAN TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuyla ilgili açıklama yaptı:

“Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V) ve inanç değerlerimize yönelik her türlü saygısızlık, milletimizin ortak vicdanını yaralar. İfade özgürlüğü, nefretin ya da ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir. Çünkü bu topraklarda birlikte yaşamanın, bir arada kalmanın en güçlü harcı; karşılıklı saygı ve sağduyudur.”

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Karikatürist Leman
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