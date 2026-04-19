Tartıştığı akrabasını silahla yaralayıp intihar etti

Isparta’da akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü, olayda bir kişi yaralanırken, saldırgan aynı silahla intihar etti. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğulurken, sinir krizi geçirerek bayılan bir kadına ise ekipleri müdahale etti.

Olay, gece 00.30 sıralarında Anadolu Mahallesi 4203 Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan S.E.E’nin ikametinde akrabaları D.Ç. (36), R.Ç. (18) ve Ü.Ç. ile buluştu. Bir süre sonra akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, kavga sokakta devam etti. Evden çıkan S.E.E. yanında bulunan silahla sokakta bulunan akrabalarına ateş açtı. Ateş sonucu 36 yaşındaki D.Ç. yaralandı.

Akrabasını tabanca ile yaralayan ve ardından yeniden ikamete giren S.E.E aynı silahla intihar etti. Olayın 112 Acil çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.E.E’nin silahından çıkan kurşunla yaralanan D.Ç.’nin kendi imkânlarıyla hastaneye gittiği öğrenilerken, ikamet içerisinde bulunan S.E.E’nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede ise 2 adet boş kovan ile 1 adet silah bulundu.

ÇIĞLIKLAR İÇİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haberi alarak olay yerine gelen yakınları, S.E.E’nin bulunduğu apartman önünde gözyaşlarına boğuldu. Büyük üzüntü yaşayan yakınları sinir krizi geçirip bayıldı. O anlarda sağlık ekipleri kadına müdahale etti. Olayda hayatını kaybeden S.E.E’nin cansız bedeni Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

