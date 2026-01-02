HABER

Tartıştığı babasını öldürmüştü, ağır yaralanan yenge de hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahsın tabancayla vurarak ağır yaradığı yengesi, tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Tartıştığı babasını öldürmüştü, ağır yaralanan yenge de hayatını kaybetti

Olay, 23 Aralık'ta Ulukapı Mahallesi'nde aile içi yaşanan tartışma sırasında meydana geldi. İddiaya göre Hasan Ali Yıldız, tartıştığı babası Ali Yıldız (75) ve yengesi Nora Dzuliashvili'ye (62), tabancayla ateş etti. Silahlı saldırıda baba ve yenge ağır yaralandı.

Tartıştığı babasını öldürmüştü, ağır yaralanan yenge de hayatını kaybetti 1

TARTIŞTIĞI BABASINI ÖLDÜRÜP YENGESİNİ AĞIR YARALAMIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kendisini eve kilitleyen Hasan Ali Yıldız, yaklaşık 3 saat sonra suç aleti tabancayla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tartıştığı babasını öldürmüştü, ağır yaralanan yenge de hayatını kaybetti 2

AĞIR YARALI KADIN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Ali Yıldız, 24 Aralık tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ali Yıldız ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden babadan sonra yenge de tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

cinayet antalya Manavgat
